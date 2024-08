Ale Venturo es captada siendo abrazada por Joazhiño Arroé y advierten a Rodrigo Cuba: “Hay que estar ‘mosca’”

Ale Venturo y amigo de Rodrigo Cuba son captados abrazándose. | Willax

Joazhiño Arroé, conocido jugador de la Liga 1. ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes exclusivas de la empresaria siendo abrazada por el futbolista, lo que generó una advertencia directa a Ale Venturo ha vuelto a ser el centro de atención tras ser captada en una actitud afectiva conconocido jugador de la Liga 1. ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes exclusivas de la empresaria siendo abrazada por el futbolista, lo que generó una advertencia directa a Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La pareja conformada por la influencer y el volante del Sport Boys ha sido objeto de atención constante, especialmente después de la boda de Melissa Paredes con Anthony Aranda, el pasado 3 de agosto. Durante ese evento, se mostraron muy enamorados en las redes sociales.

Sin embargo, en una reciente salida con amigos, la joven fue vista en una situación que ha desatado comentarios y especulaciones. El martes 6, el espacio de farándula publicó un reportaje mostrando a Rodrigo Cuba y Ale Venturo disfrutando de una salida con su círculo íntimo de amigos.

En las imágenes, que se capturaron el mismo día de la boda de Melissa Paredes, se puede ver a la pareja pasándola bien en compañía de amigos, entre los que destacaba Joazhiño Arroé, amigo cercano tanto de Cuba como de Venturo.

El abrazo de Ale Venturo y Joazhiño Arroé

El momento que más llamó la atención fue el abrazo entre Ale Venturo y Joazhiño Arroé, el cual fue resaltado por el reportero de ‘Amor y Fuego’ mediante una narración. En el informe, se hizo una comparación entre la salida de la expareja de Melissa Paredes y la celebración de la boda.

“Obviamente, Ale también se merece todo, como por ejemplo un gran abrazo en público, como se dan la Venturo y el pelotero amigo del ‘Gato’, Joazhiño Arroé”, comentó el reportero.

A pesar de aclarar que el abrazo parecía claramente amistoso, el reportero encargado del reportaje no perdió la oportunidad de lanzar una advertencia al popular ‘Gato’. “Que quede claro que no insinuamos nada porque este abrazo es obvio que es de amistad, pero igualito ‘Gatito’, siempre hay que estar mosca y no distraído, ya tú sabes por qué, ¿no?”, señaló el periodista.

Esta situación ha generado diversos comentarios en las redes sociales, donde los seguidores de la pareja y del programa no han dejado de opinar sobre la cercanía entre Ale Venturo y Joazhiño Arroé.

Rodrigo Cuba reacciona a boda de Melissa Paredes

El pasado sábado 3 de agosto, Melissa Paredes y Anthony Aranda sellaron su amor en una íntima y emotiva ceremonia en una hacienda en Pachacamac. Mientras la feliz pareja disfrutaba de su boda, Rodrigo Cuba, exesposo de la actriz, fue visto en una reunión social junto a su actual pareja, Ale Venturo.

Las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ captaron cada detalle en un reciente informe. A pesar del ambiente festivo, el futbolista del Sport Boys se mostró visiblemente desanimado.

Un reportero del espacio de Rodrigo González intentó obtener alguna declaración sobre el reciente matrimonio de la madre de su hija, pero el ‘Gato’ fue contundente: “No tengo nada que decir. Creo que ya les dije, no tengo nada que decirle”.

Con estas palabras, dejó claro su deseo de mantenerse al margen y evitar el escrutinio público.

La boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda

Es importante señalar que la hija de Cuba y Paredes asistió a la boda de su madre con el conocido bailarín y coreógrafo. Este evento fue un momento significativo para la familia, aunque no impidió que la figura del Sport Boys intentara disfrutar de su propia velada, a pesar de que su rostro no reflejara completa tranquilidad.

Los recién casados compartieron imágenes oficiales de su matrimonio en las redes sociales, específicamente en Instagram. “Y llegó el momento que tanto anhelamos. Estamos muy felices de ser esposos”, escribió la exchica reality.