Yaco Eskenazi resalta su triunfo en ‘El Gran Chef Famosos’ y lanza indirecta: “Esta cocina se queda en mi corazón”

Yaco Eskenazi recuerda su triunfo en El Gran Chef Famosos y lanza mensaje.

Yaco Eskenazi mostró un lado completamente diferente durante su participación en ‘El Gran Chef Famosos’. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ había evidenciado en televisión nacional su talento en la competencia física y su destreza como conductor, pero esta vez debía mostrar sus dotes en la cocina.

Aunque al inicio, le costó un poco aceptar que era un aprendiz y mantener la calma en momentos de tensión, con el paso de la temporada se perfiló como uno de los favoritos para llevarse el triunfo y así fue. El lunes 22 de julio se realizó la final de ‘El Gran Chef Famosos’, en donde Brenda Carvalho, Santiago Suárez y Yaco Eskenazi se enfrentaron en una noche inolvidable.

Pasada la competencia, Eskenazi se perfiló como el mejor y se coronó como el ganador de la competencia. Su triunfo generó un sinfín de reacciones en redes sociales, pues además de evidenciar su destreza en la cocina, una figura de América Televisión ahora era galardonada en Latina.

Al respecto, el esposo de Natalie Vértiz se pronunció en sus redes sociales este lunes 29 de julio. A una semana de ganar la olla dorada, el exparticipante del reality de cocina escribió un emotivo mensaje con el que recordaba su paso por el programa del canal de San Felipe.

“Hoy se cumple una semana de uno de los momentos más lindos que me ha regalado mi camino por el mundo de la TV. ‘El Gran Chef Famosos’ me enseñó muchas cosas que no sabía sobre mí. Conocí personas muy especiales que estarán siempre presentes en mi corazón”, comenzó diciendo recordando su participación.

Seguido, resaltó que fue un proceso complicado y que había momentos en los que se quería dejar caer, pero continuaba con la misión de ganar. “Debo confesar que la sufrí, que me frustre y muchas veces pensé en que ya no debía seguir. Pero siempre ha existido algo dentro mío que no me deja rendirme”, agregó en su post.

Finalmente, agradeció a su familia por su apoyo en este proceso y a todos los que le dieron aliento en alguna ocasión para no dejarse vencer. “Quiero agradecerle a mi familia porque sin su soporte y apoyo no lo hubiera logrado, a todas las personas que me fui encontrando en la calle y me daban aliento. Aliento que a la larga fue pura gasolina para llegar hasta donde llegué”, acotó.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el último mensaje que compartió, pues como se recuerda Yaco fue conductor del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, espacio que compartió con Ethel Pozo y que también tenía el concepto de cocinar, pero resaltó que tiene en su corazón al programa de Latina. “Siempre dije y sentí que la cocina es el corazón de las casas, esta cocina se queda en mi corazón”, sentenció.

Yaco Eskenazi recibió su triunfo solo

Durante la final de ‘El Gran Chef Famosos’, los participantes reciben a sus familiares para escuchar los resultados, pero en esta ocasión Yaco Eskenazi estuvo completamente solo. El exconductor de televisión aclaró en ‘Arriba mi Gente’ que su esposa Natalie Vértiz no podía estar con él porque pertenece a otro canal.

“Quiero aclarar algo, el que no haya venido ningún familiar a estar en el día de la final ha sido responsabilidad mía. Yo no quería que venga nadie. Ustedes saben que mi esposa trabaja en otro canal, claramente no le van a dar permiso. Son las reglas del juego...”, explicó en un inicio

Tras ello, dejó en claro que prefirió que sus pequeños tampoco fueran al set, porque consideraba un espacio de mucho estrés al que no quería exponerlos. “Es un momento que es bien estresante, bien difícil, yo quería estar tranquilo, no quería tener a mis hijitos ahí que vean si gane o perdí... lo quería asumir solo... y si este no era un momento grato, yo no quería ver la carita de mis hijos. Simplemente, quería comérmelo yo solo”, finalizó.