Congreso aprueba modificar la Ley 31279, que regula procedimiento concursal de clubes de fútbol

La modificación a la Ley 31279, que regula el procedimiento concursal de clubes de fútbol fue aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso. Esta, llamada comúnmente “ley del perro muerto”, porque se tenía la idea de que condonaría deudas a los clubes, ha estado en la discusión de diferentes representantes de estas empresas del deporte, tanto a favor como en contra.

“La presente ley tiene por finalidad modificar los artículos 2, 3 y 4, y derogar el artículo 6 de la ley 31279, Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, a fin de complementar sus disposiciones y optimizar las actividades deportivas en el Perú”, señala el documento de aprobación.

Modifican la Ley de procedimiento concursal de clubes

Como se sabe, estos meses tanto representantes de clubes como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal han mostrado sus posiciones con respecto a esta ley promovida en el Congreso y que acaba de pasar su segunda votación aprobatoria en la Comisión Permanente.

Esta ley supone modificar los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 31279. Así, la modificatoria del artículo 2 precisa que se suspende, por el plazo de tres años, los efectos de la Ley 29862, Ley para la reestructuración económica y de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, y de la Ley 30064 – Ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad futbolística, así como, las normas complementarias.

Además, en su literal 2.1, precisa, también, que durante “el plazo de suspensión, los clubes de futbol profesional en situación de concurso podrán acogerse a los efectos de la presente ley, mediante acuerdo de Junta de acreedores, cuya acta debe cumplir con las formalidades de validez previstas en la ley concursal”. Una vez esto se haga efectivo, “corresponde a la entidad deportiva solicitar ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) la resolución que designe al administrador provisional”.

En su momento, César Revilla, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, señaló que la Ley busca “dictar un conjunto de medidas necesarias para fortalecer a las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol profesional, procurar su acceso a la inversión privada y fortalecer sus capacidades”.

Asimismo, “se propone dar el marco legal necesario a fin de que las organizaciones deportivas logren su sostenibilidad integral, así como establecer las reglas necesarias para viabilizar el pago y concluir satisfactoriamente los procesos concursales y post concursales, en condiciones de equidad, para todos los acreedores”.

Esa ley establece una técnica concursal especial para los clubes de fútbol profesionales que se encuentran en una situación de insolvencia económica, como también otorga un conjunto de medidas excepcionales y transitorias para ayudarlos en sus dificultades financieras.

La posición de Universitario de Deportes

Por el lado de Universitario de Deportes, este club se ha mostrado a favor de la modificación de la Ley 31279. En RPP, Franco Velazco, director legal de Universitario de Deportes señaló que es falso que la llamada “Ley del perro muerto” vaya a condonar deudas del club. “Este es el dictamen, en ninguna parte y en ningún artículo, hemos revisado toda la norma y no hay ningun extremo en que se señale condonacion”, señaló.

“No puede ser posible que un alto funcionario de Alianza Lima señale una serie de mentira de este dictamen que contiene la propuesta legislativa”, agregó, dado que otros equipos están en contra de esta modificación.

Jean Ferrari explicó también la ley en PBO, afirmando que “lo que dice el dictamen es que de manera obligatoria debes pagar con un cronograma de pagos, donde la deuda maxima no supera el pago en treinta años, como tope, como máximo. Y hay un castigo en caso no cumples. Si no pagas tres cuotas, te regresan a un proceso concursal nefasto, que ha sido desastrozo en el caso la U, el Boys y equipos que han desaparecido del fútbol profesional, justamente por entrar en deudas”.

Alianza Lima y Sporting Boys en contra

Sin embargo, por el lado de otros clubes, como Alianza Lima y Sporting Cristal, en un comunicado que hicieron en conjunto exigieron al Congreso no aprobar la ley, que ellos denominan, “ley Perro Muerto”, sin previo debate.

Por un lado, Rafael Medina, gerente general de Alianza Lima, enfatizó en que este proyecto de ley es “antitécnica” y que no cuenta “con la opinión favorable de la Sunat, Indecopi, PCM, MEF ni el IPD”, así como hizo un llamado a todos los líderes políticos para que revisen “esta ley junto a sus bancadas y piensen en el beneficio del país”.

Del lado de Sporting Cristal, su presidente, Joel Raffo aseguró que las instituciones deportivas “deben participar del debate de esta Ley”, puesto que las bancadas del Congreso deben “conocer la postura institucional de los diversos clubes y actores del fútbol profesional, proponiendo un debate inclusivo e integral, más aún si, se están abordando proyectos de Ley que dicen favorecer al deporte nacional”. El comunicado también señalaba que se afectaría directamente la recaudación tributaria y la economía del país.