Día del Pollo a la Brasa: Estas son las 15 mejores pollerías del Perú, según Summum, y la historia de su celebración el tercer domingo de julio

Pollo a la brasa (Asociación Peruana de Avicultura)

Perú celebra el tercer domingo de julio el Día del Pollo a la Brasa, una fecha dedicada a resaltar la importancia cultural y culinaria de este plato. Este año, la celebración cae el 21 de julio. La cocina peruana, según medios internacionales como The Washington Post y The New York Times, se ha ganado un reconocimiento mundial por su diversidad y calidad. Entre sus ofertas, el este plato peruano se consolidó como un favorito tanto de locales como de turistas.

Los peruanos buscan constantemente las mejores pollerías del país y prestan gran atención a la calidad y sabor del pollo a la brasa. En este contexto, los premios Summun realizó un ranking que destaca las mejores opciones para degustar este platillo. La autenticidad y excelencia del pollo a la brasa son fundamentales para los amantes de esta especialidad.

Las mejores 15 pollerías

En la edición de los Premios Summum 2023, se seleccionaron las 15 mejores pollerías del país. En primer lugar, se encuentra Primos Chicken Bar, una pollería con solo siete locales en Lima, que logró destronar a la histórica Granja Azul, relegándola al segundo puesto este año.

“Pollos crocantes, jugosos y llenos de sabor, la creación de la familia Madueño captura la esencia de la pasión peruana por uno de los grandes clásicos y lo hace con excelencia. Primos Chicken Bar suma a sus suculentos y tiernos pollos a la brasa una amplia carta de hamburguesas, sánguches y wraps, además de los infaltables postres. Sus locales, repartidos por varios distritos de la ciudad, son el destino ideal para pasarla bien y comer divino”, comparte el comité.

En tercer lugar se encuentra Tori Pollería, la cadena del chef Mitsuharu Tsumura, conocido como “Micha”. Tsumura recibió también el premio al “Mejor Restaurante” por su cocina fusión Maido.

Siguiendo con la lista, Don Tito ocupa el cuarto puesto. En sus cuarenta años de vida, esta pollería se convirtió en una atractiva opción para los consumidores. Cerrando el top 5 está Pardos Chicken, una cadena que alcanzó el éxito internacional con franquicias en Chile y Miami.

La lista completa de los Premios Summum 2023

(Mavig Producciones)

1. Primos Chicken Bar

2. Granja Azul

3. Tori Pollería

4. Don Tito

5. Pardos Chicken

6. Mediterráneo

7. Villa Chicken

8. Rasson Brasas Gourmet

9. La Leña

10. Las Canastas

11. Don Belisario

12. El Pillo

13. La Panka

14. Hacienda Monte Ricoc

15. Caravana

El pollo a la brasa es más que un plato; es una tradición que reúne a familias y amigos alrededor de una mesa. Cada pollería en esta lista ofrece una experiencia única, pero todas comparten un compromiso con la calidad y el sabor que define a la cocina peruana.

¿Por qué se celebra el tercer domingo de julio?

El Ministerio de Cultura de Perú, mediante la Resolución Ministerial 0441-2010-AG en el año 2010, decidió declarar el Día del Pollo a la Brasa como una manera de rendir homenaje a uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana. Esta medida no solo busca reconocer el valor cultural del pollo a la brasa, sino también fomentar su consumo tanto en Perú como en el extranjero.

El pollo a la brasa había sido previamente declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2004 por el mismo ministerio, lo que destaca su importancia no solo como un platillo popular, sino también como un símbolo cultural significativo.

Ofrecen 100 cuartos de pollo a 5 soles

La promoción se da en el marco del festival Pollito con papas de Filo. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Mesa24/Andina/Rafael Cornejo

El próximo sábado 27 de julio, se llevará a cabo la tercera edición del Festival “Pollito con Papas: El Gran Festival 2024″ en Perú. Este evento es organizado por Filo y reúne a más de 15 restaurantes especializados en pollo a la brasa en un solo lugar.

Una de las principales atracciones del festival será la oferta de 100 cuartos de pollo a la brasa a S/5 para los primeros 100 asistentes. Para acceder al festival, los interesados deben adquirir las entradas a través del portal Joinnus.

Actualmente, existe una promoción de preventa que ofrece dos entradas por S/40. En la entrada del evento, el costo será de S/50 por persona. Datos del evento:

¿Cuándo? El festival 2024 tendrá lugar el sábado 27 de julio

¿Dónde? Se ubicará en el Parque de la Exposición

¿A qué hora? El festival empieza a las 11:00 a.m.

¿Cómo acceder a la promoción? Para conseguir el cuarto de pollo a la brasa a S/5, deberás llegar entre los 100 primeros asistentes.

¿Qué cremas acompañan al pollo a la brasa?

Mayonesa : una emulsión de huevos, aceite y limón.

Crema de ají amarillo : a base de ají amarillo, leche, aceite y sal.

Crema de rocoto : preparada con rocoto, leche, galletas saladas, aceite y sal.

Salsa tártara : una mezcla de mayonesa, mostaza, pepinillos picados, alcaparras y cebolla.

Kétchup : salsa a base de tomates, vinagre, azúcar y especias.

Mostaza: preparada con semillas de mostaza, vinagre y sal.