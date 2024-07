Magaly Medina denuncia agresión a sus reporteros por parte del dueño de ‘Mi Barrunto’: “Salió con matones y les robó los celulares”

Magaly Medina denuncia agresión a sus reporteros por parte del dueño de ‘Mi Barrunto’. (Captura: Magaly TV La Firme)

En una reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ este 11 de julio, la conductora Magaly Medina sorprendió a más de uno de sus fieles televidentes sobre una nueva denuncia. Esta vez, la conductora evidenció una agresión contra su equipo de prensa por parte de Luis Sánchez, dueño de la conocida cevichería ‘Mi Barrunto’ y amigo cercano del futbolista Christian Cueva.

Según Medina, sus periodistas se encontraban fuera de la casa de Sánchez con el objetivo de captar imágenes de la entrada y salida de Christian Cueva y Pamela Franco, quienes supuestamente estarían viviendo un romance secreto. Este intento de obtener imágenes desencadenó un incidente violento, donde el empresario no solo agredió violentamente a su equipo de reporteros, sino que habría quitado sus herramientas de trabajo.

Magaly Medina relató que Luis Sánchez, acompañado de dos individuos más, confrontó agresivamente a los reporteros. “Hay un acto que tenemos que denunciar, mi equipo de investigación que estaba en ese lugar, tratando de tener las imágenes en la calle, de la entrada y salida del auto de Cueva de la casa de Luis Sánchez, fue agredido sin razón alguna porque si alguien está en la calle no vas como alcahuete, se la está pegando de alcahuete, a él qué le importa que los periodistas estén parados a dos cuadras de su casa”, comentó indignada la periodista.

Medina informó que, tras la agresión, sus trabajadores están poniendo la denuncia correspondiente en la comisaría de Holguín. “Luis Sánchez salió con dos matones a agredir a los investigadores de este programa. No toleramos la violencia ni la agresividad. Mis reporteros no estaban invadiendo su propiedad, solo captando imágenes a distancia”, señaló Medina.

“Ha salido con dos matones más a agredir a los investigadores de este programa, él mismo. Estamos mandando estas imágenes a los periodistas que están en la comisaría de Holguín poniendo la denuncia. Ya no hay nada qué defender, si él se junta en la casa de alguien, posiblemente con Pamela Franco, la respuesta no es la violencia ni la agresividad, acá no lo vamos a tolerar, ellos no se están trepando a los techos, no están invadiendo tu casa, están afuera con sus lentes que pueden captar a distancia. Si Cueva quiere que nadie lo siga, que cuide su vida privada”,sostuvo la periodista indignada este 11 de julio.

La conductora también denunció que Luis Sánchez les quitó dos celulares a sus reporteros y los destruyó. “Mi investigador tuvo que refugiarse en la casa de un vecino”, agregó. Medina mostró imágenes del incidente en su programa, donde se ve a Sánchez y a dos personas más siguiendo, insultando y agrediendo a los reporteros para quitarles los celulares y romperlos contra el suelo.

Equipo de prensa denunciará a dueño de ‘Mi Barrunto’

En las imágenes, se escucha a los agresores gritar amenazas e insultos contra los hombres de prensa. Incluso, se logra apreciar como el hombre calvo lanza los celulares al piso: “C... te voy a partir c... a ti y a tu familia, vas a ver. Trabaja c... aunque sea roba. Cobarde de mier... sobón de mier...”, se escucha decir en el clip.

Medina concluyó su denuncia llamando a la no violencia y destacando la importancia de respetar la libertad de prensa. “La respuesta no es la violencia ni la agresividad. Si Cueva quiere que nadie lo siga, que cuide su vida privada. Mis reporteros estaban haciendo su trabajo, no estaban invadiendo su casa”, subrayó la conductora.

