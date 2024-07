Pamela López se quiebra tras recibir gesto de apoyo en medio de su separación con Christian Cueva. (Captura: Instagram)

La señora Pamela López, exesposa del futbolista de la selección peruana Christian Cueva, vivió un momento de gran emoción y gratitud tras recibir un conmovedor regalo que la ayudó a enfrentar su reciente separación del padre de sus hijos. Este emotivo episodio fue compartido en redes sociales, mostrando el profundo impacto que el gesto tuvo en ella.

En medio de un escándalo mediático que la involucra a ella, Christian Cueva y Pamela Franco, López ha estado lidiando con un periodo de intensa turbulencia emocional.

Como se recuerda, hace poco más de una semana, la pareja anunció oficialmente su separación. Desde entonces, la empresaria ha buscado mantener su bienestar y belleza para evitar hablar con la prensa, dedicándose a tratamientos de autocuidado como un reciente bronceado en un spa.

Pamela López se quiebra tras recibir gesto de apoyo en medio de su separación con Christian Cueva. (Captura: Instagram)

Fue en este contexto que una amiga cercana, quien trabaja en el mismo local de belleza, decidió sorprender a Pamela con un detalle que tocó su corazón. La amiga le entregó un elegante ramo de rosas rojas y una botella de Dom Pérignon, cuyo valor supera los 1600 soles.

Este gesto tuvo un significado profundo para López, quien no pudo contener las lágrimas y abrazó efusivamente a la joven. En el clip, se aprecia a Pamela con un semblante triste, disimulado bajo una gorra negra.

El regalo, además del ramo de rosas y el exclusivo champán francés, incluía una carta con palabras de aliento que reforzaron el apoyo incondicional que Pamela ha recibido en estos momentos difíciles. La carta decía: “Hermosa amiga Pamela López. Te deseo todo lo mejor de la vida, que consigas superar tus miedos y dificultades que estás superando en el camino. Eres una mujer fuerte y todas las mujeres de Perú y Brasil estamos de tu lado”.

Pamela López se quiebra tras recibir gesto de apoyo en medio de su separación con Christian Cueva. (Captura: Instagram)

Christian Cueva abandonó la casa de Pamela López

Recientemente, la conductora Magaly Medina reveló impactantes detalles sobre la vida sentimental de Christian Cueva, quien abandonó la casa de Pamela López. En una reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’, el futbolista ha confirmado su separación con su aún esposa y madre de sus hijos. Esta noticia llega tras un comunicado público de Cueva anunciando la separación y después de ser visto en el cumpleaños de la cantante de cumbia Pamela Franco, lo que ha generado un gran revuelo mediático.

Medina informó que Cueva está en busca de un nuevo departamento o casa para vivir solo. “Este fin de semana investigamos y él ya no está durmiendo bajo el mismo techo en la casa que compartía con Pamela López. Esto podría ser algo que le prometió a Pamela Franco. Ella le habrá dicho, ‘bueno, ahora demuéstrame’, y él hizo el comunicado diciendo que ya no está con la madre de sus hijos. Ahora ya no duerme en la casa de la madre de sus hijos y está como solitario por ahí”, indicó Medina.

Pamela López, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en medio de esta controversia. Aunque ha compartido mensajes reflexivos en sus redes sociales, no ha hecho declaraciones directas sobre su ruptura con Cueva.

“Todo el mundo sabe lo amigos que son. Parece que le habría cedido este amigo la casa a Cueva para que se quede. No se está quedando en San Isidro, Él estaba al parecer buscando una casa, un sitio donde quedarse, pero ahí se ha quedado, ahí ha estado quedándose en esta casa que tiene un portón grande”, detalló Medina.

Christian Cueva dejó casa de Pamela López, y estaría buscando depa. (Captura: Magaly TV La Firme)