Gustavo Adrianzén anuncia próxima instalación de un centro MAC en isla Santa Rosa, tras pedido del gobernador de Loreto

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció hoy la próxima instalación de un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) en Isla Santa Rosa, Loreto. Este anuncio surge tras la solicitud del gobernador regional, René Chávez, quien afirmó la soberanía del Perú sobre este territorio frente a recientes declaraciones cuestionando dicha pertenencia.

“Señor gobernador, cuente usted con el MAC que solicita para Loreto, Santa Rosa. Voy a disponer que se inicien las acciones tendientes a concretar su instalación en el más breve plazo”, expresó Gustavo Adrianzén a través de su cuenta de X.

La controversia surgió cuando un representante de la Cancillería de Colombia argumentó que Isla Santa Rosa no pertenece al Perú, generando una respuesta enérgica por parte de las autoridades peruanas, incluyendo protestas formales y una decisión de no participar en reuniones bilaterales hasta recibir disculpas.

René Chávez, gobernador de Loreto, enfatizó que Isla Santa Rosa es y seguirá siendo territorio peruano, solicitando además la distritalización del área y la instalación de un módulo de atención comunitaria para fortalecer la presencia del Estado. “Le decimos a la presidenta Dina Boluarte y al premier Gustavo Adrianzén que se instale en Santa Rosa un módulo de atención comunitaria y se incremente la presencia del Estado Nacional. Además, solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas que apruebe la distritalización de Santa Rosa”, esta fue la solicitud del gobernador.

El ministro de Defensa y la situación en isla Santa Rosa

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, se refirió hoy al tema de la soberanía de Isla Santa Rosa, destacando que la Cancillería está manejando el asunto de manera diplomática.

“La ciudadanía puede estar tranquila, todo está normal. La Cancillería está abordando este tema de manera diplomática y estamos a la espera de la respuesta del país. Las Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional cumplen eficientemente con su función, y estamos comprometidos con fortalecer la unidad.”

Alcalde de Santa Rosa no se esperaba reacción

A raíz de este conflicto que se origina en la Amazonía peruana, el alcalde Iván Yovera aseguró que la Isla Santa Rosa pertenece al territorio peruano, pero que, desde hace años, Colombia lo reclama como suyo.

“Nos invitan a la reunión técnica, pero luego desconocen nuestro cargo, me cayó como un balde de agua fría. Este tema no es de ahora, viene de hace muchos años. En el 2021 me di cuenta de que en Leticia (Colombia) no reconocen a Isla Santa Rosa como jurisdicción peruana. Hice la denuncia al alcalde de ese entonces, pero nunca me hicieron caso”, indicó en entrevista con Canal N.

“El ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces vino a Isla Santa Rosa. Yo le mostré pruebas de lo que sucedía en la frontera, pero nunca me respondió, se quedó callado. Desde entonces no hemos tenido respuesta. Ahora vuelve el tema por parte de Colombia y sus intenciones expansionistas hacia nuestro territorio”, añadió.

Autoridades se pronuncian

La Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) del Perú comunicó, a través de un comunicado, su “profunda preocupación y rechazo” frente a las declaraciones del funcionario de Colombia en la Mesa Técnica de Seguridad Fronteriza, en Leticia.

“Exhortamos al Gobierno peruano a intensificar sus esfuerzos para cerrar la brecha social en esta zona del país y manifestamos nuestra unidad para que nuestra amada región Loreto pueda avanzar hacia el desarrollo social”, se lee en el pronunciamiento.

Sostienen, además, que este objetivo se logrará “con la puesta en marcha del corredor logístico y la creación de zonas económicas especiales, que traerán un polo de desarrollo muy importante para los intereses nacionales”.

“La ANGR, en representación de las 25 regiones del Perú, expresa su solidaridad con nuestros hermanos de Loreto y hace un llamado a la paz y a la cooperación entre ambos países. Manifestamos nuestro absoluto respaldo a las acciones que emprenda el gobierno peruano y, en particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en defensa de nuestra soberanía nacional”, agregan.