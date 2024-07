Fiscalía anticorrupción investiga la contratación de Tula Rodríguez en TV Perú y conducción del Inti Raymi

Tula Rodríguez se defiende tras críticas por su rol en el Inti Raymi como conductora oficial de la transmisión por TV Perú. | TV Perú

Después que Magaly Medina revelara en su programa ‘Magaly TV La Firme’ que Tula Rodríguez percibe más de 32 mil soles de parte del canal estatal, las redes sociales colapsaron y cuestionaron la cuantiosa suma. Aún más, después de su conducción en el Inti Raymi, donde confesó su desconocimiento de la tradicional fiesta cusqueña.

Esto no quedó ahí. La Fiscalía anticorrupción dio a conocer que se encuentra a cargo de la investigación seguida en contra de los que resulten responsables, por presunta “comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación compatible, en agravio del Estado”.

En ese sentido, la fiscalía pidió a TV Perú “de carácter de muy urgente” información sobre contratación de la animadora Tula Rodríguez y decisión para que conduzca el Inti Raymi.

“Remitir el integro de todos los expedientes administrativos que corresponde a todas las órdenes de servicio, mediante las cuales se contrató a Tula Gabriela Rodríguez Quintana, para que preste servicios en dicha entidad. En tal sentido, deberá remitirse, entre otros, los documentos que corresponden a la fase previa a la emisión de dichas órdenes (invitación a cotizar, cotizaciones, etc), la orden de servicio y comprobantes de pago, la etapa de ejecución (entregables, informes, etc.) y conformidad de servicio”, se puede leer en el documento.

Tula Rodríguez fue criticada por ganar más de 32 soles en TV Perú. IG

“Remitir el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente al momento de emitirse las órdenes de servicio mediante las cuales se contrató a Tula Gabriela Rodríguez Quintana, para que preste servicios en el Instituto Nacional de Radio - IRTP”, continúa.

“Remitir el Reglamento, Directiva, Lineamiento y/o documento análogo de gestión interna, que regulen los procedimientos que deben seguirse en caso de contrataciones mediante servicio. En efecto, solo deberá enviarse aquel que se encontraba vigente al momento de emitirse las órdenes de servicio mediante las cuales se contrató a Tula Gabriela Rodríguez Quintana para que preste servicios en el Instituto Nacional de Radio - IRTP”, se lee.

Fiscalía anticorrupción se encuentra a cargo de la investigación de la contratación de Tula Rodríguez en TV Perú.

Hasta el momento, Tula no se ha pronunciado sobre esta investigación. Sin embargo, ante la ola de críticas por su sueldo y participación en el Inti Raymi, indicó que nadie le había regalado nada.

“Saben que hago de todo, conduzco, actúo y hago contenido en redes también. A mí nadie me ha regalado nada, yo trabajo desde pequeña y si no hay trabajo me lo invento, yo soy mujer chambeadora. Mi mamá me ha enseñado a trabajar desde pequeña”, indicó Tula Rodríguez en una transmisión en vivo.

La feroz crítica de Magaly Medina

En la edición del 25 de junio de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina lanzó una dura crítica hacia Tula Rodríguez y la gestión financiera de IRTP (Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú). La conductora expresó su sorpresa y descontento por el salario de 32,600 soles que la actriz recibe como conductora y su desempeño en el evento del Inti Raymi en Cusco.

Como se recuerda, la exconductora de ‘En boca de todos’ atrajo la atención al ser seleccionada junto a Manolo del Castillo para conducir la transmisión oficial del Inti Raymi, una de las ceremonias más importantes de la cultura inca celebrada anualmente en Cusco. No obstante, su elección fue criticada en redes sociales debido a su falta de conocimiento sobre la festividad.

Por su parte, la exvedette reconoció su desconocimiento en ciertos aspectos, pero manifestó su interés por aprender y su entusiasmo por participar en la cobertura.

“Yo estoy mirando toda emocionada, me siento turista, porque no soy de Cusco. Soy peruana y estoy muy contenta, humanamente puedo ser ignorante en muchísimas cosas, así que yo voy a preguntar así tipo: ‘uno más uno dos’, quiero saber todo, quiero aprender, por eso estoy aquí, porque como peruanos tenemos que estar enterados de Cusco, tenemos la maravilla del mundo, qué más podemos pedir”, fueron las palabras de Tula, causando la sorpresa de muchos peruanos.

Tula Rodríguez es conductora del Inti Raymi | TV Perú

Ante ello, Medina cuestionó cómo el canal del Estado puede permitirse pagar una suma tan alta a Rodríguez. “¿Cómo tendrá de dinero Canal 7, Radiotelevisión Peruana? ¿Cómo tendrá de dinero que ahora se dé el lujo de gastar en contratar a Tula Rodríguez? Le ha pagado treinta y dos mil seiscientos soles,” expresó indignada.

La crítica de Medina no se limitó al aspecto financiero. También arremetió contra la influencer por su falta de preparación para el evento. “¿Y qué hace Tula Rodríguez en cuanto baja del avión y está entrevistada ahí en la Plaza de Armas de Cusco? Decir que ella ha ido a aprender porque no sabe nada, porque para ella es su primera vez. Entonces ha venido a preguntar y a ver y claro que hizo semejante papelón” señaló Magaly.

La conductora continuó su crítica señalando que el nivel de conocimiento y preparación de Rodríguez no justificaba el elevado salario que recibe. De esta manera, cuestionó la gestión de los recursos públicos por parte de IRTP, insinuando un mal manejo financiero y una desconexión con las expectativas de los espectadores.

Magaly Medina critica a IRTP por pagar 32 mil soles a Tula Rodríguez y no saber nada del Inti Raymi: "Semejante papelón". (Captura: Magaly TV La Firme)