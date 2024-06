Tula Rodríguez defiende sus 32 mil soles y participación en el Inti Raymi: “Nadie me ha regalado nada”

La conductora Tula Rodríguez ha sido presa de críticas después de conducir la fiesta del Inti Raymi en Cusco, junto a Manolo del Castillo. En esta presentación, la también actriz expresó su desconocimiento sobre la tradicional ‘Fiesta del Sol’.

“Yo estoy mirando toda emocionada, me siento turista, porque no soy de Cusco. Soy peruana y estoy muy contenta, humanamente puedo ser ignorante en muchísimas cosas, así que yo voy a preguntar así tipo: ‘uno más uno dos’, quiero saber todo, quiero aprender, por eso estoy aquí, porque como peruanos tenemos que estar enterados de Cusco, tenemos la maravilla del mundo, qué más podemos pedir”, dijo la exconductora de ‘En boca de todos’, causando la sorpresa de muchos peruanos.

Esto no fue todo. Después de aceptar que no sabía sobre la emblemática fiesta, agradeció que le hayan permitido ser parte de esta transmisión, de la mano de especialistas en el tema.

“Gracias por este momento que me han permitido (tener) humildemente, es la primera vez, estoy en un proceso de aprendizaje y no me queda más que decir gracias. Es por eso que hemos tenido profesionales a la altura que nos puedan dar información veraz”, fueron las palabras de la conductora, quien rápidamente causó alboroto en las redes sociales.

Tula Rodríguez justifica su presencia en el Inti Raymi. | Composición/Infobae/captura TV Perú/Instagram

Las críticas no se hicieron esperar, más aún después que Magaly Medina informara desde su programa la cuantiosa cantidad que le gestionó el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), como conductora y participación en el Inti Raymi.

La respuesta de Tula Rodríguez

A través de una transmisión en vivo, la conductora de TV Perú dejó en claro que nadie le ha regalado nada, defendiendo así su trabajo en el canal del Estado peruano, por la cual estaría ganando 32,600 soles.

“Saben que hago de todo, conduzco, actúo y hago contenido en redes también. A mí nadie me ha regalado nada, yo trabajo desde pequeña y si no hay trabajo me lo invento, yo soy mujer chambeadora. Mi mamá me ha enseñado a trabajar desde pequeña”, indicó Tula Rodríguez ante la ola de críticas por su sueldo y participación en el Inti Raymi.

Tula Rodríguez responde críticas y aclara que nadie le ha regalado nada.

Tula Rodríguez también usó sus redes para plasmar su experiencia en el Inti Raymi. En esta ocasión, lejos de referirse a las críticas, Tula Rodríguez expresó lo bien que la había pasado.

“Qué felicidad poder vivir estas experiencias. TV Perú, la energía que se vive en cuzco es increíble, realmente me encanta. ¿Ya visitaste cuzco?”, escribió Rodríguez, agregando una serie de fotos donde se le ve junto al periodista Manolo del Castillo.

Tula Rodríguez celebró su conducción en el Inti Raymi y no hace caso a críticas. IG

La feroz crítica de Magaly Medina

En la edición del 25 de junio de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina lanzó una dura crítica hacia Tula Rodríguez y la gestión financiera del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). La conductora expresó su sorpresa y descontento por el salario de 32,600 soles que la actriz recibe como conductora y su desempeño en el evento del Inti Raymi en Cusco.

Como se recuerda, la exconductora de ‘En boca de todos’ atrajo la atención al ser seleccionada junto a Manolo del Castillo para conducir la transmisión oficial del Inti Raymi, una de las ceremonias más importantes de la cultura inca celebrada anualmente en Cusco.

Magaly Medina critica a IRTP por pagar 32 mil soles a Tula Rodríguez y no saber nada del Inti Raymi. (Captura: Magaly TV La Firme/ TV Perú)

Su falta de conocimiento sobre la festividad generó una serie de críticas, las cuales fueron respaldadas por Magaly Medina. Como se recuerda, la exvedette reconoció su desconocimiento en ciertos aspectos, pero manifestó su interés por aprender y su entusiasmo por participar en la cobertura.

La conductora de ATV no dejó pasar la oportunidad para cuestionar cómo el canal del Estado puede permitirse pagar una suma tan alta a Rodríguez. “¿Cómo tendrá de dinero Canal 7, Radiotelevisión Peruana? ¿Cómo tendrá de dinero que ahora se dé el lujo de gastar en contratar a Tula Rodríguez? Le ha pagado treinta y dos mil seiscientos soles,” expresó en un inicio Medina.

La crítica de Medina no se limitó al aspecto financiero. También arremetió contra la conductora por su falta de preparación para el evento. “¿Y qué hace Tula Rodríguez en cuanto baja del avión y está entrevistada ahí en la Plaza de Armas de Cusco? Decir que ella ha ido a aprender porque no sabe nada, porque para ella es su primera vez. Entonces ha venido a preguntar y a ver y claro que hizo semejante papelón,” señaló Magaly.

Magaly Medina critica a IRTP por pagar 32 mil soles a Tula Rodríguez y no saber nada del Inti Raymi: "Semejante papelón". (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina arremete contra cuantioso salario de Tula Rodríguez

La figura de ‘Magaly TV La Firme’ también cuestionó si el pago de 32,600 soles a Rodríguez incluía su salario regular o si se trataba de un pago adicional solo por el evento en Cusco. Además, se preguntó sobre el presupuesto y la gestión del canal estatal, sugiriendo que el dinero podría haber sido utilizado de manera más eficiente.

“Habría que preguntarle, ¿no? ¿Cuál es su presupuesto? ¿Cuánto le pagaron por llevarla a Cusco? Aparte de que es una de sus conductoras de staff a la que le pagan 32,000 soles. Pero allá, al llegar a Cusco, ¿cómo puedes decirle a los cusqueños, y así fuera Arequipa, fuera Ancash, cuál región del Perú no puede venir y decir, ‘yo no sé nada, voy a venir a aprender’,” acotó Medina, bastante indignada.

Para la periodista, es inaceptable que una conductora contratada para un evento tan emblemático no se prepare adecuadamente. “Si te contratan para que vayas a animar algo tan emblemático como el Inti Raymi de nuestra capital imperial, lo mínimo que haces es aprender antes de subirte al avión. Por lo menos googleas, lees un par de libros de historia, te lees todo lo que hay sobre ello y vas bien preparada. Así no haces el papelón que hizo,” afirmó.

Tula Rodríguez es conductora del Inti Raymi | TV Perú

“Si vas de turista, anda de turista, pero que no te den un micrófono y que te pongan a narrar todo lo que tienes que describir de una celebración que tiene tantos años de historia. No, pues, déjalo. He venido a aprender, aprender, claro, aprende pues, pero antes no hagas papelones. Qué pena,” concluyó.