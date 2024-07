Calcular gratificación, julio 2024: ¿Cuánto te corresponde recibir si tienes entre uno y seis meses trabajando?

Así calculas tu gratificación si has trabajado menos de seis meses en tu empresa. - Crédito Infobae/Paula Díaz

En julio los trabajadores del sector privado no solo tienen feriados para aprovechar en descansar, sino que también reciben un pago de gratificación, que equivale comúnmente a un sueldo extra —esta se da dos veces al año, la segunda oportunidad en diciembre—.

Sin embargo, este monto depende no solo de cuánto sea tu sueldo, sino de los meses que has trabajado así como el tipo de empresa. ¿Qué pasa si solo has trabajado un mes? ¿Cuánto podrías recibir?

¿Todos los trabajadores reciben la gratificación? - Crédito Andina

Gratificación: quiénes reciben y cuánto

Más de cuatro millones de trabajadores en planilla del sector privado reciben el pago de la gratificación en la primera quincena de julio y diciembre de cada año. Asimismo, tienen derecho a cobrar este monto aquellos trabajadores del sector público bajo el régimen laboral de la actividad privada. El monto total de pago sería de S/10.000 millones aproximadamente.

“Si un trabajador estuvo desde el 1 de enero de 2024 en la planilla de una empresa, la gratificación será, en principio, el íntegro de un sueldo bruto”, señala Jore Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School. No obstante, si la persona trabajó solo 1 mes entre enero y junio de 2024, no recibirá la gratificación completa, sino una parte proporcional

Esta parte será proporcional a lo que ha trabajo. Si trabajaste solo un mes, para calcular este pago solo deberás dividir tu sueldo entre seis y multiplicar este monto con los meses de trabajo para sacar cuánto recibirás por gratificación.

Así calculas la gratificación que recibes si eres parte de los trabajadores privados. - Crédito Andina

Así, si un empleado trabajó un mes y gana S/1.500, se le pagará S/300 —si trabajara donde meses sería S/600 y los sería un sueldo extra—. A este monto se le calcula el 9% de la bonificación extraordinaria de EsSalud, en este caso serían S/27. La suma en este ejemplo daría S/327, que es lo que recibiría al final del trabajador. Cabe resaltar que este monto no estará sujeto a ningún descuento (AFP, Impuesto a la Renta, etc.).

“Por lo tanto, eso significa que se recibirá un monto mayor al sueldo neto que normalmente se obtiene cada mes en el bolsillo”, agregó Carrillo.

Por ejemplo:

Sueldo Bruto = S/2.000. Sueldo Neto = S/1.740, y la gratificación + bonificación será de S/2.180, lo que significa un 25% más del ingreso neto.

Sueldo Bruto = S/3.000. Sueldo Neto = S/2.570, y la gratificación + bonificación será de S/3.270, lo que significa un 27% más del ingreso neto.

Sueldo Bruto = S/4.000. Sueldo Neto = S/3.347, y la gratificación + bonificación será de S/4.360, lo que significa un 30% más del ingreso neto.

Sueldo Bruto = S/5.000. Sueldo Neto = S/4.083, y la gratificación + bonificación será de S/5.450, lo que significa un 33% más del ingreso neto.

Sueldo Bruto = S/10.000. Sueldo Neto = S/7.614, y la gratificación + bonificación será de S/10.900, lo que significa un 43% más del ingreso neto.

La gratificación se recibe máximo el 15 de julio, y el 15 de diciembre, en caso del segundo pago. - Crédito Andina

¿Quiénes no reciben gratificación

No todos los regímenes laborales reciben gratificación en el Estado. Esto son los grupos que están excluido desde este pago.

Los trabajadores de la pequeña empresa, reciben la mitad de este beneficio.

Los trabajadores del sector público reciben un “aguinaldo” en vez de la gratificación, cuyo monto es de S/300 (lo determina el MEF).

Los practicantes y jóvenes en formación laboral, reciben media subvención económica al cumplir 6 meses, lo cual no necesariamente se da en julio y diciembre.

Los trabajadores de la microempresa, los independientes y los informales, no reciben gratificación.

“Las empresas que no realicen el depósito a tiempo, podrían recibir una multa que podría llegar a más de S/120.000, dependiendo del régimen laboral y el número de trabajadores afectados”, señaló el experto.