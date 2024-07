Peluchín critica anuncio de separación de Christian Cueva tras polémica con Pamela Franco: “Descubierto y sale con su comunicado”

Peluchín critica anuncio de separación de Christian Cueva tras polémica con Pamela Franco. (Captura: Amor y Fuego)

Fuerte y claro. En la reciente edición de ‘Amor y Fuego’ este 2 de julio, el presentador Rodrigo González, no pasó por alto el reciente anuncio de separación del futbolista Christian Cueva, luego de que su auto y de su esposa Pamela López, fuera captado en el polémico cumpleaños de Pamela Franco.

Ante ello, el futbolista aseguró públicamente que se encuentra separado de la madre de sus hijos desde hace meses, de común acuerdo y en buenos términos por el bienestar de sus hijos.

“Hago de conocimiento público que, a la fecha y desde hace unos meses, me encuentro separado de mi esposa, de común acuerdo y sin compartir hogar”, sostuvo.

Rodrigo González se refirió a los despidos masivos en Latina: “¿Tendrá Gisela algo que ver?”. (Amor y fuego)

“El cariño existe y el amor por nuestros menores hijos”, agregó el popular ‘Aladino‘ en su comunicado en sus historias de Instagram. “No nos referiremos más al tema y pedimos a todos, especialmente a los medios, el respeto a la intimidad de la familia”, sentenció.

Sin embargo, para González, este anuncio llega en un momento particularmente incómodo. “¿No estaban juntos en el cine hace poco? ¿No hemos visto a ella acompañándolo a sus viajes? Ahora, después de ser descubierto por nuestras cámaras y el escándalo en el cumpleaños de Pamela Franco, sale con este mamarracho de comunicado”, expresó el presentador.

Peluchín critica anuncio de separación de Christian Cueva tras polémica con Pamela Franco. (Captura: Amor y Fuego)

“Recién ahora se acuerda que está separado, esto no sé a ustedes, pero a mí me suena a amenaza de la López... Me parece que Pamela López le está dando las directrices a su todavía esposo para que el perdón luego no llegue cargado de la humillación de siempre”, agregó.

Rodrigo sugirió que el comunicado podría ser una estrategia más que una declaración sincera de separación. “Ha esperado a ver nuestras coberturas, ha esperado a ver lo que tenemos, y ahora de repente se acuerda de que está separado. Para mí suena más a una amenaza de Pamela López, porque ella no tiene intención de dejarlo”, concluyó el popular Peluchín.

Peluchín critica anuncio de separación de Christian Cueva tras polémica con Pamela Franco. (Captura: Amor y Fuego)

Franco Cabrera fue parte de la ‘celebración’ de Christian Cueva y André Carrillo

Hace poco, Magaly Medina mostró las imágenes de la juerga que los futbolistas Christian Cueva y André Carrillo tuvieron en el conocido centro nocturno Barranco Bar, a pocas horas después de la eliminación de la Selección Peruana de la Copa América 2024.

En las imágenes difundidas, se ve a los seleccionados disfrutando de la música, pero algo sorprendió a más de uno: en el clip se muestra al presentador deportivo de ‘Al Ángulo’ de ‘Movistar deportes’, Franco Cabrera, compartiendo con los seleccionados peruanos, además de Sebastián del Solar.

“Se cree intocable, pero como ¿no? Si tiene pseudo comunicadores deportivos que son sus más grandes fans. Si no miren a Franco Cabrera que se fue a los Estados Unidos para que los hinchas narren un gol de la selección, pero no metimos ni un gol. Pero él y este bloguero deportivo Sebastián del Solar juerguean como si nada con los peloteros. Más bien ustedes creen que se van a exponer a decirle lo mal que jugaron. ¡No! ¿Pa’ qué si ya saben que son como Paolo Guerrero? Que elige a quien responder”, se escucha decir en la nota.

“¿Cuál es tu sentido crítico si estás tomando, juergueando en una fiesta con los jugadores de fútbol a los que tienes que criticar seriamente? Porque creo que de eso se trata el periodismo deportivo de incomodar. No de sobonear, el no ir a gorrear trago ni a gorrear box, sino ir y mantenerte firme, que te alcance con tu sueldo, lo que puedas pagar para diversión, pero no ir de sobón de jugadores de fútbol que te ponen la chela, te ponen el whisky, te ponen el ron. O sea, me parece a mi vergonzoso eso. Y de verdad es bien ser totalmente descarado que haga esto. ¿Qué tal diversión? ni que hubiéramos clasificado, ni que el público peruano estuviera satisfecho”, concluyó la comunicadora.

Magaly Medina sobre festejo de Christian Cueva y André Carrillo tras fracaso en Copa América. (Captura: Magaly TV La Firme)