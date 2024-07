Magaly Medina responde a Erick Delgado tras confesar que le impactó Ely Yutronic: “Se la imaginó en el tubo”

Magaly Medina se burló y tuvo inesperados comentarios contra Ely Yutronic luego que Erick Delgado confesara que lo impactó con su belleza.

Después que Erick Delgado se mostrara sorprendido por la belleza de Ely Yutronic, Magaly Medina no dudó en opinar al respecto y lanzar una inesperada broma sobre el pasado de la conductora de ATV Noticias.

Todo empezó cuando Erick Delgado usó su canal de YouTube para expresar su admiración por la periodista Ely Yutronic, destacando su belleza y lo impactado que había quedado al verla. “Es una chica guapa, yo no me había dado cuenta”, dijo el exfutbolista en ‘La Hora del Loco’ sobre la compañera de canal de Paco Bazán.

Erick Delgado contó que logró verla directamente cuando salía de ATV, después de su visita al programa de la popular Urraca. “Primera vez que veo a la compañera de Paco (Bazán). Nosotros terminamos el programa y justo salía ella. Es guapa, yo no me había dado cuenta, se le ve en sastre seriecita”, dijo Erick Delagdo.

Asimismo, se refirió a la exposición que tuvo en Magaly TV La Firme, donde salió a la luz que antes de dedicarse al periodismo era modelo y anfitriona. En las imágenes que difundió al espacio, se le ve a Ely bailando en bikini y con látigos.

“Cuando la sacaron bailando, la terminaron matando, eso no está bien, qué abuso, pero se veía que tenía buena figura”, dijo al respecto el exfutbolista, remarcando que se solidarizaba con la periodista

Delgado señaló que taras conocerla, le pidió a Paco Bazán que retome su amistad con la conductora de TV. “Yo le dije ‘Paco, por favor, amístate con tu compañera de trabajo’”, contó Erick, generando la risa de Magaly Medina, en cuyo programa se difundió este clip.

La burla de Magaly Medina

Después de difundir estas imágenes, Magaly Medina no dudó en referirse al respecto y hasta lanzar unas crueles bromas contra Ely Yutronic. Dice que había conocido a la Ely Yutronic y la había impactado.

“Qué quiere, ¿que se la presente? ¿Le dijo que se amiste con su compañero de trabajo porque quiere conocerla también? No sé qué más le ha impactado, si las imágenes que vio en nuestro programa o verla en sastre”, empezó diciendo.

“No sé lo que más le ha impacto, creo que hay una ambivalencia en él, no sabe por cuál de las dos decidirse. O cuando la vio en sastre se la imaginó en el tubo”, continuó Magaly Medina en medio de carcajadas.

Como se recuerda, Magaly Medina sacó a la luz las primeras imágenes del pasado de Ely Yutronic, donde aparece en diminutas prendas. Este informe generó el enfrentamiento entre las periodistas.

Pese a que en su programa intentó estar calmada, la periodista confesó en una entrevista que en efecto le afectaron los señalamientos de la conductora de Magaly TV La Firme. “A veces las sociedades dicen, ella fue modelo, ya no puede ser conductora, periodista, abogada o ingeniera. ¿Y por qué no? ¿Acaso no tenemos derecho a formarnos y estudiar? No tengo nada de lo que avergonzarme, pero sí es cierto que ha sido un golpe bajo, un trago amargo, porque no refleja la profesional que soy hoy”, indicó en el programa de Pamela Vértiz.

En otro momento, resaltó su profesionalismo como periodista, pese a lo que se haya dedicado en el pasado para costearse los estudios.

.“Que me gusten las tangas no significa que sea menos profesional o menos seria. Estamos en un momento en que las mujeres podemos andar como queramos y ser la profesional que deseemos. Eso refleja mucho la sociedad machista en la que vivimos, donde a una mujer por ser modelo o haber desfilado en televisión se la juzga. La verdad es que no me lo esperaba. No tengo nada que ocultar; quienes me conocen saben que he sido modelo y anfitriona, pero mi currículum hoy como periodista es lo que importa”, afirmó.

Ely Yutronic se defendió de Magaly Medina tras exponer su pasado.