Abel Lobatón defiende su papel como padre con Melissa y Samahara: “Yo sé la verdadera historia”

Fuertes declaraciones. Abel Lobatón ha roto su silencio tras las recientes declaraciones de su hija Melissa Lobatón Klug, quien afirmó en redes sociales que su padre fue ausente y falló en su papel, aunque su madre, Melissa Klug, nunca la dejó sola. En respuesta, el exfutbolista defendió su desempeño como padre en declaraciones a un medio conocido.

Según Abel, en su época no existían las facilidades tecnológicas de hoy en día existen, como las videollamadas, y que su trabajo en el fútbol lo mantenía ocupado. Sin embargo, destaca la labor que hizo como madre su expareja Melissa Klug.

“Yo he conversado con ella, todo está bien. Me dediqué al fútbol, estuve detrás de la pelota. Gracias a Melissa (Klug) por estar al pendiente en la crianza de mis hijas. Estuve trabajando mucho”, comentó Lobatón en un inicio a Trome.

Abel Lobatón responde a polémico mensaje de su hija Melissa. ATV.

Abel reveló también si le afectaban las afirmaciones de su hija, y fue claro: “En ese momento no era como ahora, que se hace una videollamada y puedes estar al pendiente. En ese tiempo todo era distinto. No me afecta porque sé la verdadera historia, sé cómo fueron las cosas”, sostuvo el ahora embajador de la Liga contra el cáncer.

Además de hablar sobre su relación con su hija Melissa, el expelotero también abordó su reciente aparición en un video de TikTok junto a Bryan Torres, el exnovio de su otra hija, Samahara Lobatón.

“Me llevo bien con él. En tema (de sus peleas) es de dos, los terceros salen sobrando. Yo deseo que ambos sean felices. Mientras estén felices, todo bien”, expresó, el deportista mostrando su deseo de que ambos encuentren la felicidad por su hija y por la que viene en camino.

Melissa Lobatón lanza dardo contra su padre Abel Lobatón.

A punto de abrir podcast

Por otro lado, Abel Lobatón reveló que pronto lanzará su propio podcast, donde planea invitar a varias personalidades, incluyendo a Jefferson Farfán.

“(Jefferson) Farfán no me ha invitado a su podcast, ya pronto voy a lanzar el mío y lo voy a invitar. Muy pronto lo voy a estrenar, se vienen cosas muy bonitas. Será para que la gente se divierta. Mucha diversión, chocolate”, adelantó el exfutbolista, generando expectativas sobre su nuevo proyecto.

Melissa Klug se solidariza con su hija tras críticas a Abel Lobatón: “Siempre estaré para mis hijos”

Por su parte. Melissa Klug ha mostrado su respaldo público hacia su hija Melissa Lobatón Klug, quien recientemente expresó críticas hacia su padre, el exfutbolista Abel Lobatón, por su ausencia en su crianza. En una publicación en redes sociales, la hermana de Samahara compartió un mensaje donde afirmaba que su padre había fallado como tal, contrastándolo con el apoyo incondicional que siempre ha recibido de su madre. La frase “papá falló, mamá, nunca” resonó entre sus seguidores, generando debate y reflexión sobre el rol paterno en la vida familiar.

Ante esto, la popular ‘Blanca de Chucuito’ se refirió a la situación, respaldando la postura de su hija y enfatizando la importancia de la sinceridad y los sentimientos genuinos: “Es la verdad, es lo que piensa y siente, contra eso no se puede hacer nada y siempre estaré para mis hijos hasta que Dios lo permita”, declaró Klug.

La empresaria también compartió el mensaje de Melissa Lobatón en sus redes sociales, mostrando así su apoyo público y solidaridad con la joven en este momento delicado. Klug ha sido reconocida por su cercanía y compromiso con sus hijos, manteniendo un vínculo estrecho y siendo una figura de apoyo constante en sus vidas.

