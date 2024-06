Christian Domínguez admite estrategia de romance ficticio con Karla Tarazona para facturar: “Tenemos química”

Christian Domínguez admite estrategia de .ficticio con Karla Tarazona para facturar. (Captura: Magaly TV La Firme)

El 27 de junio, durante su programa ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina presentó las declaraciones de Christian Domínguez en las que admite que la supuesta ‘novela’ de su romance con su ex pareja Karla Tarazona ha funcionado para mantenerse vigentes y obtener canjes publicitarios. Domínguez habló abiertamente sobre cómo esta estrategia les ha permitido facturar, a pesar de que no ha aumentado su audiencia.

El cantante de cumbia reconoció que, aunque su programa ‘Préndete’ sigue con el mismo rating de siempre, la historia de su relación con Tarazona ha sido rentable.

“Que ellos siguen con el mismo rating de siempre. O sea, no es que les haya subido la audiencia ni nada por el estilo, pero por lo menos lo que sí están haciendo ellos es facturar. Y Christian Domínguez lo dice y no lo oculta”, sostuvo la periodista Magaly Medina en su programa.

Christian explicó que la gente disfruta viendo la “novela” de su relación y que esto ha generado varias oportunidades de activaciones comerciales juntos.

“Bueno, viene la oportunidad de Préndete. A rey que me quedo, obviamente me quieren emparejar más rápido. Entendimos un poco que a la gente le gusta vivir la novela y la estamos protagonizando tranquilamente con mucho gusto porque nos llevamos muy bien y no nos interesa mucho lo que otras personas pueden decir. A raíz de eso hemos tenido como cuatro activaciones juntos. Tenemos propuestas de hacer. Están facturando, mejor dicho.”

Magaly Medina arremete contra Christian Domínguez

Por su parte, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ Magaly Medina criticó duramente esta estrategia, señalando que el público no está interesado en la relación en sí, sino en el morbo de ver cómo Karla Tarazona puede volver a caer en los brazos de Domínguez.

“Porque él dice que la gente le gusta vernos juntos. No, no nos gusta verte juntos, nos gusta ver cómo Tarazona, a su edad, puede aún volverse una tonta enamorada. O sea, eso es algo que sí nos da morbo, nos gusta ver a la gente cuando le decimos, te lo dijimos.”

Medina subrayó que el verdadero interés del público radica en ver cuándo Domínguez volverá a cometer los mismos errores del pasado.

“Lo que estamos haciendo todos es ser espectadores de algo que sabemos que va a pasar más adelante. Para luego verle la cara de llorona a la Tarazona como ya se le hemos visto antes. Pero por lo menos antes, ella no conocía muy bien de qué material estaba hecho Domínguez. Aun así ahora que ya han pasado los años... uno por lo menos aprende algo de la vida, los golpes te enseñan, porque si no aprendes de tus caídas nunca vas a aprender.”

“Uno por lo menos aprende algo de la vida, los golpes te enseñan, porque si no aprendes de tus caídas nunca vas a aprender, ya, pues ya eres bruto si no aprendes. Entonces yo creo que ella no aprendió nada, pero acá todos vemos para ver qué hay, porque él además reconoce, dice nosotros tenemos química y habla como si fueran pareja, como si fueran el real equipo”, concluyó.

