Tula Rodríguez sorprende al admitir no saber nada del Inti Raymi: “Humanamente puedo ser ignorante”

Tula Rodríguez, la nueva figura de TV Perú, fue el centro de atención recientemente. La exbailarina fue seleccionada junto a Manolo del Castillo para conducir la transmisión oficial del Inti Raymi, una de las ceremonias tradicionales más importantes de la cultura inca, celebrada anualmente en Cusco.

Sin embargo, su elección no estuvo exenta de críticas, ya que muchos señalaron en las redes sociales su falta de conocimiento sobre la festividad. En medio de estos comentarios, la presentadora decidió enfrentar los cuestionamientos y justificó su rol en esta importante cobertura.

¿Qué pasó con Tula Rodríguez en el Inti Raymi?

Tula Rodríguez y Manolo del Castillo se trasladaron a Ciudad Imperial para cubrir todos los detalles de esta festividad emblemática. La ceremonia del Inti Raymi, también conocida como la ‘Fiesta del Sol’, se celebra cada 24 de junio y es una conmemoración religiosa inca en honor al dios sol, Inti.

Este evento coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur y tiene como propósito agradecer al Sol por las cosechas y pedir prosperidad para el nuevo año andino, que empieza en este mes.

En declaraciones a un medio local, que fueron grabadas y compartidas por un usuario en TikTok, la exvedette admitió cierto desconocimiento del tema, pero expresó su deseo de aprender y su entusiasmo por cubrir la transmisión.

“Humanamente, puedo ser ignorante en muchísimas cosas. Yo voy a preguntar, así tipo uno más uno, dos... quiero saber todo, quiero aprender, por eso estoy aquí,” manifestó la conductora de TV Perú, demostrando una disposición genuina a enriquecerse culturalmente.

La festividad del Inti Raymi, que también se celebra en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, territorios que formaron parte del antiguo Tahuantinsuyo, atrae a miles de turistas y residentes que se reúnen para presenciar las diversas actividades y rituales que rinden homenaje al dios sol y la cultura ancestral de los incas.

Tula Rodríguez tras dejar ‘En Boca de Todos’

Tula Rodríguez regresó a la pantalla chica este 2024 con un papel protagónico en la nueva telenovela de América Televisión, ‘Los otros Concha’. La conductora de televisión, conocida por su pasado como vedette, interpreta a ‘Estela Concha’, siendo este su retorno a la actuación tras muchos años de ausencia en la ficción.

La mujer de 46 años ha sido una figura destacada en América TV en los últimos cinco años, siendo panelista de programas como ‘En boca de todos’ y ‘Emprendedor ponte las pilas’. Este último fue cancelado debido a una controversial polémica que involucraba a menores de edad modelando en ropa interior.

Actualmente, ella sigue al frente del programa social ‘Bueno, bonito y bravazo’ de TV Perú y afirmó no tener otras ofertas de conducción en estos momentos.

¿Tula Rodríguez quiere un segundo hijo?

Tula Rodríguez ha tomado un nuevo rumbo en su carrera, combinando su trabajo en la televisión nacional con su faceta como creadora de contenido en redes sociales. La actriz y presentadora comparte a diario parte de su vida personal y profesional con sus seguidores.

Recientemente, llamó la atención por una revelación significativa para su público. Aprovechando la visita de la hija de Espinoza, una joven locutora con quien compartió roles en el programa ‘En Boca de Todos’, compartió una fotografía con la bebé en sus historias de Instagram, lanzando una pregunta a sus seguidores sobre la posibilidad de volver a ser madre, después de 15 años.

Además, publicó una conversación con una amiga cercana, también cuestionándole sobre la misma idea. En respuesta, ella bromeó diciendo: “No eres la Virgen María, ya te he dicho que practiques, no me hagas renegar”.

Rodríguez tiene una hija llamada Valentina, fruto de su relación con su fallecido esposo Javier Carmona. La pequeña de 15 años sigue los pasos de su madre haciendo videos para redes sociales, bajo la supervisión de Rodríguez.