Stefano Meier: Su pasión por las telenovelas peruanas y la relación con las parejas de sus padres, Christian y Marisol

Stefano Meier su alegría de actuar en telenovelas peruanas y cómo se lleva con las parejas de sus padres. Instagram

Stefano Meier, noche a noche, capta la atención de los televidentes con su papel de ‘Bernard’ en ‘Los otros Concha’, una novela de Del Barrio Producciones que lidera el rating de la televisión peruana.

Infobae Perú conversó con el actor de 28 años y conoció un poco más del hijo del popular Zorro, cómo se lleva con el elenco de la novela de Michelle Alexander y la oportunidad que le ha dado para quedarse un tiempo en su país natal y estar junto a su madre Marisol Aguirre.

También dio detalles de su relación con Andrea Bosio, la esposa de su padre Christian Meier; y la reciente pareja de su mamá, Carlos Vásquez.

El impacto de ‘Los otros Concha’

Stefano Meier hizo su debut en la televisión peruana con la novel ‘Maricucha’ en 2023, pero tanto la agradó la experiencia de compartir con sus compañeros y con la producción de Michelle Alexander, que aceptó participar en ‘Los otros Concha’.

“Superbién, de hecho, ya había trabajado con Raysa Ortiz y me gustó trabajar con ella y compartir escenas. Ahora también estoy con Sirena Ortiz. Las dos son muy talentosas y son buenas compañeras dentro y fuera de cámaras. Hemos creado un grupo chévere, en el que, después de grabar, nos vamos a comer juntos”, indicó.

Stefano comentó que lo único que le costó fue lidiar con el ritmo vertiginoso de una producción que se emite todos los días, pero confiesa que luego se acostumbró.

“Cuando hice ‘Maricucha’ nunca había grabado una novela; el ritmo es totalmente distinto a grabar una serie o miniserie. Lo que más me chocó fue el ritmo, pero luego aprendí a manejarlo rápido. Esta vez, ya sabía”, dijo.

Expresó que el estar en una producción peruana que toma varios meses le permite estar más tiempo en su tierra y junto a sus seres queridos.

“Estoy feliz de estar en Perú y planeo quedarme en un futuro cercano aquí. Estoy con trabajo ahorita y donde me ha traído la vida, aquí tengo amigos y familia. Es la ciudad donde crecí”, agregó.

Stefano Meier: El impacto en la vida de Los otros Concha. Instagram

La presión de ser hijo de Christian Meier y Marisol Aguirre

Stefano cuenta que muchas veces lo van a relacionar y comparar con el trabajo que han hecho sus padres tanto; Christian, que logró gran éxito como galán de novelas en el extranjero, y su madre que ha hecho grandes ficciones y películas en el Perú, pero él está seguro de su talento.

“Nunca he sentido presión y ni un tipo de comparación, son otras generaciones; generaciones que han crecido con mi papá y ya están mayores, y todo evoluciona. Yo soy, claramente, de otra generación. Nunca he sentido presión, estoy muy feliz y seguro de mi trabajo”, manifestó.

Por otro lado, señaló que está enfocado en hacer una carrera de manera independiente de sus padres y confiesa no sentirse opacado o presionado por ser hijo de actores conocidos a nivel nacional e internacional.

“No (siento el peso del apellido de sus padres), para nada, es mi apellido como es Pérez de Juan Pérez, es todo mental”, sostuvo.

Asimismo, confesó sus deseos de participar en una ficción con su mamá Marisol Aguirre. Recordó que hace años hubo un intento para hacer una obra de teatro que estaba por lanzar Osvaldo Cattone, pero no se concretó.

Stefano Meier. Instagram

La relación con las parejas de sus padres

Stefano Meier comentó que a pesar de estar en extensas horas de grabaciones, se mantiene comunicado con su padre, quien vive en Los Ángeles y debido a su estadía en el país no desaprovecha la oportunidad de pasar tiempo con su mamá.

Pero en otro momento, comentó acerca de la nueva oportunidad que se han dado en el amor sus padres Christian Meier y Marisol Aguirre, luego de divorciarse tras 13 años.

“Yo creo en el amor, y que cada uno tiene su propia historia de amor, independiente de las demás. Una no debe afectar a la otra. Lo que le pasa a una persona no tiene que pasarle a otra. Lo importante es que ellos están felices ahora, y eso me hace muy feliz a mí”, complementó.

Aunque, la separación de sus papás tuvo algunas polémicas, la pareja mantuvo la calma por el bienestar de sus tres hijos: Stefano, Taira y Gia. Actualmente, han encontrado de nuevo el amor, Christian se casó con Andrea Bosio de 27 años en julio del 2023. Y Marisol hizo público su romance con el doctor Carlos Vásquez mediante sus redes sociales.

Al respecto, Stefano comentó escuetamente que mantiene una buena relación amical con Andrea y Carlos e indicó que ya ha tenido tiempo de conversar con ellos. “Los conozco a ambos y he podido compartir con ellos también. Sí, (Me llevo bien), todo muy bien”, expresó.

Stefano Meier con su padre Christian Meier. Instagram

Sus consejos para Tomás Suárez Vértiz

Tomás Suárez Vértiz, de 19 años, acaba de lanzar su carrera como solista y es inevitable que sea comparado con su padre Pedro Suárez Vértiz, además de que haya cierta presión en cumplir las expectativas por alcanzar la gran carrera que hizo su progenitor.

“Al final del día, él tiene que confiar en lo que tiene para ofrecer, en sus habilidades y en su preparación. Es lo único que importa, y no importa nada más”, comentó Stefano.

En ese sentido, confesó que no ha podido compartir con Tomás por la diferencia de edad, pero resaltó que a quien pudo conocer mejor fue a su hermana Majo Suárez Vértiz.

“Lo conozco a Tomás, pero no he crecido temporalmente con él, como lo he hecho con Majo, que desde chiquitos nos hemos visto. Hemos vivido en el mismo edificio, en algún momento. Pero he escuchado las cosas que está haciendo y sé que es muy talentoso. Me pone muy feliz que esté siguiendo su propio camino”, expresó.

Por otro lado, no descartó cantar y tocar junto a él y a su padre Christian Meier, pese a que es conocido que el artista no estuvo en el concierto debut del hijo de Suárez Vértiz.

“Si las cosas se dan, uno nunca sabe lo que puede pasar. Yo no le cierro la puerta a nada. Siempre mantengo la mente abierta y las posibilidades abiertas. Al final del día, trabajo es trabajo y, mientras tenga la suerte de hacer lo que me gusta, eso siempre me hará feliz”, propuso.

Tomás Suárez Vértiz, hijo de PSV. Foto: Paula Elizalde/Infobae Perú

Su experiencia en ‘Mistura’ con Bárbara Mori

En abril del 2023 se estuvo grabando en Lima, la película ‘Mistura’, una cinta de Ricardo de Montreuil, que tiene como protagonistas a Christian Meier y Bárbara Mori; artistas con quien el director ya ha podido reunir en el 2005 en ‘La Mujer de mi hermano’.

En el elenco también está Stefano Meier, quien muy orgulloso publicó un mensaje en sus redes sociales tras culminar su rodaje y compartir roles con Morí.

“Es una increíble actriz; realmente, fuera de cámaras, es una linda persona. Desde el comienzo, fue muy abierta conmigo para conversar y compartir. Creamos una vibra y un ambiente mucho más cómodo y amistoso para poder grabar escenas en la película”, indicó.

Stefano Meier comentó que esta experiencia lo ayudó mucho a aprender de grandes actores como lo es Mori: “Ella hace de mi mamá, hay escenas fuertes y todo fuera de cámaras ayudó a crear esa relación en pantalla. Fue una gran experiencia y un gran aprendizaje para mí”.

Stefano Meier, hijo de Christian Meier, compartió rodaje con Bárbara Mori. Instagram.