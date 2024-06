PPK se dirige a Alejandro Toledo en medio de su juicio oral: “Te quiero un montón, pero la cag***e”

Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo en una fotografía de archivo. Foto: PPK

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) declaró este domingo que su defensa legal le ha impedido acudir al penal de Barbadillo para visitar al exmandatario Alejandro Toledo, de quien fue ministro de Economía durante su mandato. “Yo he querido ir a verlo, pero mi abogado no quiere porque dice que sería malinterpretado”, señaló en una entrevista difundida por El Comercio.

Extraditado de Estados Unidos el año pasado, Toledo (2001-2006) es procesado por presuntos delitos de corrupción vinculados con la empresa brasileña Odebrecht, por los que la Fiscalía pide 35 años de cárcel. La investigación le imputa haber recibido 34 millones de dólares en sobornos para adjudicarle dos tramos en la construcción de la Carretera Interoceánica.

Además, está acusado en el caso de presunto lavado de activos ‘Ecoteva’, por el que la Fiscalía solicita 16 años de prisión para él y ocho años para su esposa, Eliane Karp, quien se encuentra actualmente en Israel. Este lunes, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional continuará, desde las 09.00 horas, el juicio oral contra el exmandatario. PPK le dejó un mensaje en medio del proceso: “Le diría: ‘Toledo, estoy contigo, te quiero un montón, pero la cag***e, hermano’”.

En cuanto a Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, PPK señaló su percepción sobre su impacto en la política peruana. “El fujimorismo ha fregado al Perú. Corrijo, no fue el fujimorismo; Keiko fregó al Perú. Por eso la gente no le da el triunfo”. Cuando se le preguntó qué le diría en una breve conversación, su respuesta fue tajante: “Pídeme perdón. Anda a confesarte”.

Fotografía de archivo de la política peruana Keiko Fujimori en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Sobre si Keiko debería postular nuevamente, PPK manifestó su opinión clara: “Yo creo que no, le abrió la puerta a Castillo y le abrirá la puerta a Antauro”. En el mismo diálogo reflexionó sobre sus propios errores, particularmente en relación con el indulto al exdictador Alberto Fujimori: “Si yo no hubiera hecho el indulto, mi gobierno hubiera terminado en cinco años, no en dos. O sea, fue un gran sacrificio que hice porque perdí todos los votos de la izquierda en el Congreso que me habían ayudado en la primera vacancia”, dijo.

Cuando se le preguntó si se arrepentía, comentó: “Uno se arrepiente de muchas cosas en la vida, pero yo hice lo que mi conciencia pensaba que era justo”. Al abordar el tema de las próximas elecciones y posibles candidatos, PPK consideró varias opciones y expresó sus opiniones sobre algunos aspirantes: “Creo que [Carlos] Añaños tiene su chance si se toma el tiempo. Si se hace una elección acelerada, no le da tiempo”, dijo.

Sin embargo, fue crítico con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien actualmente enfrenta un proceso de revocatoria: “‘Porky’ como alcalde ha sido una gran decepción. Ha prometido un montón de cosas irrelevantes y ha hecho muy poco, salvo pelearse con los organismos internacionales y está perdiendo los arbitrajes”, mencionó.

Finalmente, hizo mención de las acusaciones en su contra relacionadas con el caso Odebrecht. El Ministerio Público solicitó una pena de 35 años por el delito de lavado de activos con agravante de organización criminal. Según la tesis fiscal, el grupo organizado por PPK (2016-2018), quien dimitió a la Presidencia, recibió más de 12 millones de dólares de la firma brasileña y otras empresas en consultorías y asesorías encubiertas para las obras Olmos, IIRSA y Rutas de Lima, entre otras operaciones.

Sin embargo, el exgobernante consideró que se trata de “un abuso fiscal absoluto”, ya que las acusaciones, a su juicio, no están sustentadas. “Por ejemplo, después de siete años de que mi chofer, mi secretaria y yo conformábamos una organización criminal y ahora estamos en la etapa de control de acusación. Y la acusación es básicamente que yo he sido una persona procapitalista. Esa es la acusación. No está puesta literalmente, pero hasta investigan que yo he sido director de Ternium”, comentó.