Pedro Pablo Kuczynski culpa a Keiko Fujimori de la crisis política actual: “Fregó al Perú”

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski concedió una entrevista al diario El Comercio, donde abordó diversos temas, entre ellos su percepción sobre la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el papel que jugó en la caída de su gobierno. En un tono crítico y tratando de justificar sus decisiones e investigaciones en contra, el exjefe de Estado que renunció al cargo expresó que, de tener la oportunidad de hablar con Fujimori, le diría que le pida perdón y vaya a confesarse.

“No la conozco muy bien. La he visto unas cuantas veces, pero creo que Keiko tiene algunos problemas. Creo que tiene un complejo de dominación. Ella obviamente sufrió mucho por lo que le pasó a su mamá. Es una familia un poco disfuncional. Y mira ahora, en cada elección, los fujimoristas tienen menos; pero como todos están fraccionados siguen siendo el partido más importante”, comentó Kuczynski.

Además, fue enfático al afirmar que Keiko no debería volver a postular a la presidencia: “Yo creo que no, le abrió la puerta a Castillo y le abrirá la puerta a Antauro. Keiko fregó al Perú. Por eso la gente no le da el triunfo”.

PPK afirma que lo investigan “porque es gringo”

Sin embargo, frente a la dureza con la que declaró respecto a la investigada política, señalada de dirigir una organización criminal; respecto a sus propias investigaciones, Kuczynski cambió de tono y ofreció una explicación en la que intentaba victimizarse, señalando la existencia de presuntos privilegios de otros investigados, como su segundo vicepresidente, Martín Vizcarra.

Afirmó que la razón por la cual no hay acusación en su contra aún es: “Porque soy gringo, intelectual, represento a una élite económica, aunque no tengo un dólar hoy. Es envidia, celo, resentimiento. Los fiscales sí viven como pachás, con autos de lujo, propiedades por todos lados. Eso se tendrá que investigar”.

Como se sabe, las investigaciones judiciales contra Kuczynski están centradas en presuntos actos de corrupción vinculados al caso Odebrecht, en las que se le acusa de haber recibido sobornos a cambio de contratos de obras públicas durante su gobierno, además de conexiones con empresas offshore para el manejo ilícito de fondos. Ante estos señalamientos, Kuczynski se ha esforzado en desviar la atención hacia otros actores políticos y funcionarios judiciales, insinuando una persecución motivada por envidia y resentimiento.

“Fue un error poner a Martín Vizcarra en la plancha”, se excusó PPK

Aun así, insistió en aclarar que su caso; el cual se encuentra en la etapa de control de acusación, habiendo transcurrido ya un total de siete años; es injusto y ante las investigaciones en su contra, no tardó en arremeter contra las instituciones persecutoras de justicia. Por ejemplo, sugirió cerrar la Diviac y la Fiscalía de la nación “porque no tocan a Vizcarra.

“Cerraría todo. La Fiscalía para comenzar. Pregúntate: ¿por qué no tocan a Vizcarra? José Manuel Hernández, quien fue ministro durante mi gobierno, ha contado los millones en sobre que le entregó por encargo y no pasó nada. Hay que investigar qué pasa con Vizcarra, ¿por qué sale siempre bien librado? Raro, ¿no?”.

De hecho, sobre el vacado exmandatario que lo sucedió, Kuczynski consideró que “Fue un gravísimo error ponerlo en la plancha. Es una persona que no dice la verdad, que miente mucho”.

Así, Kuczynski busca posicionarse como un intelectual víctima de un sistema judicial prejuicioso; no obstante, cabe detallar que, en su caso, sí existen una serie de hechos que lo implican directamente con el presunto desvío de fondos de sus empresas producto de la recepción de presuntas coimas provenientes de tratos irregulares con la constructora brasileña.