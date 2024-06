Empresas AFP a favor de la controversial reforma del sistema de pensiones aprobada por el Congreso

Así opinaron las empresas que conforman la Asociación de AFP sobre la reforma de pensiones aprobada por el Congreso. - Crédito Composición Infobae/Congreso/Prima AFP

El pasado jueves 6 de junio se aprobó en el Congreso el dictamen de la reforma de pensiones, impulsado por Fuerza Popular, ante las quejas de decenas de parlamentarios que no solo estaban en desacuerdo con lo que proponía esta ley, sino con el modo en que se manejó la sesión.

“Hoy no solamente se han contabilizado votos fantasmas, hoy se ha repetido una votación, una asistencia, para intentar llegar a los votos que necesitaban. Hoy lo que se ha hecho es aprobar una reforma del sistema de pensiones sin debate”, expuso la congresista Sigrid Bazán en su momento, junto a otros congresistas como Jorge Montoya, Carlos Anderson y más.

Pero este no es el único factor controversial de la norma, que aún debe ser promulgada y se espera cómo se desarrollará el pedido de censura que impulsaron estos congresistas contra el vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría (Fuerza Popular). Ya el proyecto de ley ha sido criticado por varios economistas y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, por medidas como la pensión por consumo. A pesar de estas opiniones, las empresas de AFP tienen un visto favorable de este proyecto ya aprobado.

Fuerza Popular realizó una pequeña campaña en redes sociales por la pensión por consumo, una medidad incluida en la reforma de pensiones que el partido intentó que se debatiera cuando se discutió el retiro AFP, y que terminó aprobando posteriormente. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Twitter/Congreso/Difusión

Empresas AFP a favor de la reforma de pensiones

En el marco del evento Perú Markets & Investments Summit 2024, organizado por El Dorado Investments, los gerentes generales de las cuatro administradoras de fondos de pensiones (AFP) del país se reunieron en un panel para conversar sobre el futuro de sistema previsional y la reforma, sobre la cual la ven como algo positivo.

Así, el CEO de Prima AFP, Galantino Gallo, dio su visto favorable hacia la norma aprobada ya en segunda votación por el Congreso. “La reforma como está planteada hoy va por el camino correcto”, señaló, y agregó que “no hay una reforma perfecta”, pero que es necesario impulsar una que pueda ser perfectible en el tiempo. Coincidió con esto el CEO de Profuturo AFP, Ignacio Aramburú, quien opinón que “lo que tenemos hoy sí es una reforma que da varios pasos en la dirección correcta”.

Sobre la tan comentada pensión por consumo, una medida que varios economistas han criticado, Gallo reconoció las preocupaciones en el campo fiscal, pero también resaltó el impacto positivo que cree que tendrá. “Estamos hablando de más del doble de lo que hoy se puede pagar con Pensión 65. (...) A veces no nos ponemos en los zapatos de las personas que van a recibir esta pensión y en lo que puede acompañar a mejorar esa pensión hacia el futuro”, aseguró.

Ante reclamos y quejas, el Congreso aprobó la reforma de pensiones, impulsada desde Fuerza Popular. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Captura del Congreso

Ante esto, la Noelia Bernal, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), opinó en su cuenta de Twitter que “no debe sorprender que la industria defienda la reforma de pensiones. Las beneficia. Les preguntaría: ¿Seguirían apoyando la reforma si la garantía de pensiones mínimas y el aporte por consumo se financia con las utilidades de las AFP?”.

La crítica a la reforma del Congreso

La reforma de pensiones aprobada por el Congreso ha sido impulsada desde Fuerza Popular, y ha tenido a sus congresistas en diferentes roles vitales para que esta haya sido aprobada: una de las medidas más difundidas, por la que inclusive Keiko Fujimori sacó un video para hacer campaña por esta, es la pensión por consumo. Esta tiene origen en un proyecto de ley anterior presentado por Miguel Torres y Luis Galarreta, ambos de Fuerza Popular, fue recogida en esta Comisión del Economía del Congreso, presidida por César Revilla (Fuerza Popular) y fue aprobada en el Pleno del Congreso que presidia en ese momento el vicepresidente Arturo Alegría (también del fujimorismo).

Ni bien se anunció la medida del aporte por consumo, diversos economistas mencionaron su rechazo, dado el costo fiscal que supondría y el poco impacto en las pensiones. Tanto el ministro de Economía, José Arista, como el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, concordaron ambos en que esta medida no era significativa: el primero dijo que la no hará “ni cosquillas” a los fondos de los afiliados, mientras que el segundo señaló recientemente que no es el “milagro” que aparenta ser.

No solo son varios economistas, sino las dos entidades más representativas del manejo técnico de la economía peruana se muestran en desacuerdo con esta medida.

Los funcionarios máximos del MEF y del BCR criticaron la pensión por consumo. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/MEF/Andina/World Economic Forum/Faruk Pinjo

¿Una medida hecha para las AFP?

En su momento, para Infobae Perú, Noelia Bernal señaló que esta reforma estaba hecha a la medida de las AFP. “El aporte por consumo lo que hace es garantizar una transferencia del Gobierno hacia las cuentas de las AFP, Y. Por lo tanto, la posibilidad de seguir cobrando comisiones”, sostuvo.

“Esta medida de aporte por consumo va dirigido a las AFP. Yo observé que había un partido político, y la candidata del partido era la que impulsaba esto. Se creó una narrativa de que la por la atención por consumo iba a solucionar muchas cosas. Y ahora que se ha aprobado con votos del fujimorismo, pues, entiendo por qué hicieron toda esa narrativa. Porque lo que está detrás es seguirle generando ingresos por comisiones a las AFP”, agregó.

Así también, diferentes medidas de la ley se enfocan en mantener al sistema AFP manejando más fondos.

El aumento de la edad mínima del REJA implica que los afiliados tendrán que esperar cinco años más manteniendo su dinero en estas administradoras.

La pensión por consumo , una nueva medida que implica sacar del IGV que pagan los afiliados en sus consumos y que vaya a una cuenta administrada por estas empresas (pasible de comisión).

Que los menores de 40 años no puedan elegir sacar el 95,5% de su AFP al jubilarse hace que estas empresas tengan retengan el dinero de los afiliados para seguir administrándolo.

Se prohiben los retiros de AFP.