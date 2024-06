Samahara Lobatón revela el sexo y nombre de su segundo bebé que tiene con Bryan Torres. Instagram.

Samahara Lobatón se encuentra viviendo una de las etapas más bonitas de su vida, a la espera de su segundo bebé y el primero que tiene con su expareja Bryan Torres.

La hija rebelde de Melissa Klug compartió con sus seguidores cuál es el sexo y cómo se llamará su segunda bendición mediante su cuenta de oficial de Instagram.

“El segundo amor de mi vida. Bienvenida AINARA. Te estamos esperando reina”, fue lo que escribió en la descripción junto a la foto de la ecografía de la menor en una publicación de su plataforma digital.

Por su lado, Bryan Torres celebró el Día de Padre en compañía de su hija mayor. El salsero e integrante de ‘Barrio Fino’ publicó una fotografía con su hija mayor junto a una foto de la ecografía de su segunda bebé. “¡FELIZ DÍA DEL PADRE! Feliz con mi bebé y con bebé. Siempre con ustedes hasta la muerte”, escribió un emocionado salsero.

A pesar de que terminaron una tormentosa relación que incluyeron agresiones físicas, Samahara y Bryan hasta el momento han mantenido su relación tranquila debido a que la influencer no ha llevado muy bien los primeros meses de su embarazo; sin embargo, ahora su salud se encuentra muy bien.

¿Cuántos meses de gestación tiene Samahara Lobatón?

Bryan Torres comentó en una entrevista a un canal de YouTube que la famosa influencer tendría tres meses y dos semanas de embarazado, el pasado 13 de mayo, por lo tanto, a la actualidad, Samahara ya supera los cinco meses de gestación.

Además, la influencer lo confirmó en una reciente publicación en sus redes sociales, al responder algunas preguntas de sus seguidores cuando usó la cajita de preguntas del Instagram.

Samahara Lobatón dio detalles de su segundo embarazo.

Pero, Samahara ha comentado que no todo ha sido color de rosa en su segundo embarazo porque los primeros meses fueron complicados. A diferencia de su primera gestación, este segundo embarazo ha estado marcado por severos síntomas que han afectado considerablemente su bienestar.

“Con el de Xianna tuve vómitos hasta los siete meses y náuseas, nada más jajaja”, inició, refiriéndose a su primera hija el pasado 4 de junio.

Sin embargo, explicó que los primeros cuatro meses de este embarazo han sido significativamente más difíciles. “Con este si me morí. Tuve hiperémesis gravídica (qué vomitas hasta cuando tomas agua), así estuve cuatro meses, hasta me hospitalicé. Ya he vuelto a la vida hace unas semanas, pero igual tengo náuseas, pero ya no vomito”, agregó.

La hiperémesis gravídica es una condición que causa náuseas y vómitos severos durante el embarazo, y puede llevar a la deshidratación y pérdida de peso. Además de las náuseas y vómitos, Samahara también ha enfrentado otros cambios físicos. “Tengo acné por el aumento de progesterona. Se me hinchan los pies y piernas, este embarazo si me está dando con palo”, concluyó, destacando cómo los cambios hormonales han afectado su piel y su cuerpo en general.

Samahara Lobatón dio detalles de su salud durante su segundo embarazo. (Foto: Captura de IG)

Samahara Lobatón ya no quiere tener más hijos

Samahara Lobatón anunció a sus seguidores que se someterá a una cirugía para no tener más hijos, tras el nacimiento de su segundo bebé que lleva en su vientre, fruto de su corta relación con el cantante de salsa Bryan Torres.

“Quienes me conocen toda mi vida desde niña, he tenido mi instinto maternal al mil, me encanta estar con mi hija Xianna, ella es mi mejor amiga, yo hago todo con ella, literalmente somos chicles. Tengo un bebé más porque Xianna ya cumplirá 4 años y es ahora o nunca. Después de este bebé me ligaré la trompa que me queda. Cierro mi fábrica con dos hermosos ángeles del Señor”, respondió.

Samahara Lobatón se someterá a una ligadura de trompas.