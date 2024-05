Yahaira Plasencia anuncia su alejamiento de ‘Al Sexto Día’: “Me Voy a Miami”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En la más reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ emitida el 28 de mayo, la conductora Magaly Medina no dudó en expresar su opinión sobre Yahaira Plasencia y su reciente transmisión en vivo junto al productor Sergio George. Durante la conversación, el famoso representante hizo un desafortunado comentario que no pasó desapercibido.

La situación se desarrolló cuando la intérprete de salsa comenzó a leer mensajes de sus seguidores, muchos de los cuales preguntaban cuándo el reconocido músico se llevaría a la salsera a vivir a Estados Unidos, ya que recientemente había mencionado que le recomendó a la peruana establecerse en dicho país para impulsar su carrera a nivel internacional.

“¿Cuándo te llevas a la Yaha?... Sí, ya me voy a ir, cállense... eso es lo que quieren, ¿tú (Sergio George) quieres lo mismo?”, preguntó la cantante del Rímac. La respuesta del productor sorprendió a todos y dejó entrever un posible interés amoroso hacia su exrepresentada. “Sí, me la llevo para mi cuarto”, expresó de manera jocosa. Ante esto, Yahaira simplemente rió y tomó el comentario como una broma, aunque no es la primera vez que Sergio hace este tipo de afirmaciones.

Yahaira Plasencia aclara sobre su supuesto despido de ‘Al Sexto día’

Sin embargo, en una de las declaraciones de la exchica reality, aclaró que su salida de ‘Al Sexto Día’ no fue por despido, sino porque ambos se trasladarán a Miami. Con esto, la artista confirmó que dejará el espacio periodístico que se emite en Panamericana Televisión. “Ya me voy también de Al Sexto Día”, expresó Plasencia, a lo que George preguntó si la había ‘botado’. “No. Es que nos vamos a Miami”, aclaró la intérprete.

Ante esta situación, Magaly no dudó en cuestionar la relación entre Yahaira y Sergio, sugiriendo que mantienen una confianza mutua desde hace mucho tiempo e incluso insinuó que podría ser su nuevo ‘Sugar Daddy’. “Y ella se ríe, ¿no? Sí, me la llevo para mi cuarto, claro. De repente, quién sabe si eso ya, esas confianzas que se tienen, ¿no? Para hacerle una broma, porque por más confianza que tú tengas, por más que quieras que ese hombre sea tu auspiciador nuevo, costeándote la carrera, la estancia en una ciudad donde quieres volver a intentarlo otra vez, entonces, pero tampoco dejas que sea faltoso”.

Sobre el posible viaje de Plasencia a Estados Unidos, Medina mencionó que tal vez le vaya mejor que en su tierra natal. “Nadie es profeta en su tierra”, concluyó la comunicadora.

Yahaira Plasencia genera controversia tras comentario en homenaje a Yola Polastri

Hace poco, la cantante Yahaira Plasencia se ha visto envuelta en críticas por un notable error durante su participación en el programa ‘Al sexto día’ al enviar un mensaje a Yola Polastri, quien se encuentra en estado crítico después de un derrame cerebral.

Polastri, la reconocida animadora infantil, ha estado internada en la sala de cuidados intensivos desde el 16 de mayo y su situación es delicada. En respuesta a su condición, el programa rindió un homenaje y presentó un reportaje sobre la trayectoria de la señora. Sin embargo, Plasencia, al brindar unas palabras de ánimo, pidió que Dios le otorgara ‘sabiduría’ a la animadora infantil, un término que causó controversia debido al estado de coma en el que se encuentra la animadora.

Las palabras de Plasencia rápidamente generaron una ola de comentarios críticos en las redes sociales. Usuarios consideraron inadecuada su elección de palabras, cuestionando su preparación para abordar públicamente temas sensibles. Comentarios como “Que Dios te dé sabiduría a ti, para que te ilumine y sepas conducir” y “Que te dé sabiduría a ti, para que aprendas a expresarte mejor” fueron algunos de los expresados en redes sociales.

Además de los comentarios críticos, algunos usuarios también expresaron su desaprobación respecto a que Plasencia continúe conduciendo el programa en Panamericana Televisión. Publicaciones que decían “Qué se vaya” y “No sabe que la señora está en coma” reflejaron la molestia de los usuarios ante el error de la salsera.

Yahaira Plasencia comete error garrafal al enviar mensaje a Yola Polastri. (Captura: TikTok)