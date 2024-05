Magaly Medina califica de ‘tonta’ a Karla Tarazona por manejar carro de Domínguez: “Es la única que le cree”

Magaly Medina califica de ‘tonta’ a Karla Tarazona por manejar carro de Christian Domínguez: “Es la única que le cree”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ este 14 de mayo, la periodista Magaly Medina inició su espacio arremetiendo duramente contra Karla Tarazona por defender a Christian Domínguez en su programa ‘Préndete’. Y es que en entrevista para ‘Al Sexto Día’, Tarazona afirmó que Domínguez, su expareja y actual compañero de trabajo, había comenzado a mejorar en todos los aspectos de su vida, lo que provocó la indignación de Medina.

En dicha oportunidad, Karla abordó el tema de las consecuencias de las infidelidades, usando como ejemplo al padre de su hijo, con quien terminó por serle infiel. “Como hombre, se puede haber equivocado como cualquiera de nosotros. Lamentablemente, sus errores han sido públicos y dolorosos porque dañaron a muchas personas. Creo que ahora tiene más conciencia, sobre todo con lo último que le pasó, que fue un golpe fuerte para que comience a mejorar en todos los aspectos de su vida, no solo como papá, sino como persona, como hombre”, dijo Tarazona.

Estas declaraciones enfurecieron a Magaly Medina, quien no dudó en expresar su desacuerdo en su programa. “Ella ya le creyó todito al pie de la letra. ¿Cómo una mujer que se decía avispada, que se paseó llorando de canal en canal, de programa en programa con el calzón de la Chabelita en la mano que había descubierto en el carro de Christian Domínguez, ahora diga que él ha recibido un golpe muy fuerte que lo ha hecho cambiar y reflexionar sobre el daño que ha causado?”, exclamó Medina.

Magaly pidió que quitaran las imágenes de Karla y Christian porque no soportaba ‘tanta credulidad’ de la locutora, ya que debería ser un ejemplo para sus televidentes. “¿Qué le pasó? Es la única en este país que le cree a Christian Domínguez (…) Lo hemos ampayado a fines de enero, estamos en febrero, marzo, abril, mayo, son tres meses y medio. ¿Un hombre infiel va a cambiar en tres meses y medio? No, pues Karla Tarazona, no te pases. Si le crees, mejor cállate. No nos avergüences al resto de mujeres, solo porque tú quieres creer que ha cambiado (…) Qué tonta me pareces”, sentenció la figura de ATV.

Por otro lado, la periodista también evidenció como la expareja ha intercambiado el vehículo conocido como el ‘auto rana’ para seguir llamando la atención. “Es que como una pareja no bien llevada que se prestan los carros, porque ella además sabe que la cámara de su canal la está grabando, no sabía que nosotros también estábamos por ahí, pero es como que quien dice que todo el mundo se entere de que él está manejando mi carro y que yo estoy en el de él. Entonces ahí están los dos y ella diciéndolo y gritándolo al mundo entero que ella maneja el carro de Christian”, acotó Magaly.

“Pero yo digo, a mí me daría vergüenza y asco manejar un carro donde este hombre, que es el padre de tu hijo, fue ampayado, y convirtiendo ese auto en un ‘auto rana’. O sea, él agarró ese auto y lo convirtió en un telo barato, en un telo al paso, en un motel de mala muerte. En eso convirtió su carro. Y ella, la Karla Tarazona, bien feliz manejando ese auto. ¿No te puedes alquilar uno si tienes tu carro en el taller? ¿Que otra persona te lo preste, pero que no te lo preste tu ex pareja?”, criticó.