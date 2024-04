Karla Tarazona furiosa con Rafael Fernández por insinuar que le fue infiel con Christian Domínguez

Karla Tarazona reta a Rafael Fernández a probar que le fue infiel. Radio Panamericana

Karla Tarazona y Christian Domínguez han sido captados muy cercanos en las últimas semanas. Desde que el cumbiambero terminó su relación con Pamela Franco por una infidelidad, se lo ha visto bastante seguido en la casa de su expareja.

Este hecho no ha pasado desapercibido, especialmente por Rafael Fernández, exesposo de Tarazona, quien se animó a dar su opinión en ‘Magaly TV La Firme’. Para el empresario, un acercamiento entre la exconductora de televisión y el cantante existiría desde hace muchos años.

Además, el popular ‘Huevero’ señaló que la principal razón por la que se divorció de Karla Tarazona fue porque sentía que entre su esposa y Christian Domínguez todavía existía una fuerte conexión. “Ahí existía algo, ¿no? Y ese fue uno de los motivos por los cuales me divorcié”, comentó.

Karla Tarazona y Christian Domínguez una vez más juntos. (Captura: Magaly TV La Firme)

Estos comentarios causaron gran malestar en la locutora de Radio Panamericana, por lo que retó a su exesposo a que demuestre que ella le fue infiel con el cantante de cumbia como viene insinuando. Asimismo, resaltó que nadie la conoce en el mundo de la farándula por haber sido la tercera en discordia.

“A mí nadie, en mis 20 años de trabajo televisivo y mi vida personal, me va a decir que le fui infiel o le falte el respeto. Jamás he sido infiel, jamás he volteado a ver a otra persona, jamás. Lo reto a que saque pruebas de lo contrario”, comentó.

Además, Karla Tarazona indicó que ella no le va a responder en televisión a Rafael Fernández, sino en otras instancias, dando a entender que tienen un juicio pendiente.

Karla Tarazona desmerece opinión de Rafael Fernández sobre amistad con Christian Domínguez. (Composición: Infobae)

“Yo lo que tenga que responderle a él, lo voy a hacer donde tenga que ser, no en un programa de televisión. Antes era una persona muy impulsiva, si hubiera sido hace cuatro o cinco años atrás, le hubiera dicho muchísimas cosas que gente de mi entorno muy cercano lo sabe”, señaló.

Karla Tarazona responde si volvería con Christian Domínguez

Karla Tarazona no oculta la buena relación que tiene con Christian Domínguez. Ella precisó que dentro que poco saldrán más fotos al lado de su expareja, pues ella no tiene nada que ocultar, esto debido a que no hacen nada malo.

“Si uno quiere esconderse, se esconde de verdad… Si yo quisiera esconderme, hay mil lugares para esconderme… Christian tienen una buena relación con mis hijos, dicen ‘qué raro que ahora le nació’, hay muchas situaciones que no se publican, era el partido de fútbol de mi hijo mayor, hay un cariño entre ellos muy grande, hasta el día de hoy le dicen ‘papá’, y eso yo no lo voy a cambiar así me jale los pelos con el otro”, señaló.

Karla Tarazona revela que Christian Domínguez no aportó dinero para la fiesta de su hijo Valentino. | Panamericana TV / Instagram pops_roxy

Asimismo, sostuvo que ella no va a retomar su relación con Christian Domínguez, recordando que el romance que mantuvieron fue hace nueve años y que no les fue muy bien, pues él le fue infiel con Isabel Acevedo cuando recién había nacido su hijo.

“En lo que menos uno piensa es en ir a buscar pareja, sobre todo después de la situación complicada, él está en su terapia y si realmente está arrepentido, bien por él, como amigos nos llevamos bien”, añadió.