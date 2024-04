Sergio George lanza indirecta sobre Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia: “Ya no tienes inversionista”

Sergio George y Yahaira Plasencia trabajaron juntos durante una temporada y el productor musical fue el encargado de la internacionalización de la artista. Aunque sacó música nueva y estuvo presente en más de un evento a nivel del mundo, su carrera no llegó a despegar como esperaba, pero consolidó una gran amistad con el músico.

Es así que, en más de una oportunidad, George ha sacado frente por Plasencia y esta vez ambos se reencontraron en Miami para celebrar los 30 años de la cantante. Durante una cena que tuvieron en Estados Unidos, Yahaira Plasencia inició una transmisión en vivo en sus redes sociales, la misma que acaparó la atención de sus seguidores.

Mientras se encontraba interactuando con sus fans, leyó que muchos le preguntaban si es que llegaría el momento en el que trabajaría nuevamente con Sergio George. “Preguntan aquí si vamos a trabajar juntos de nuevo”, expresó la salsera, sin imaginar que su exproductor la sorprendería con una peculiar respuesta.

Sergio George lanza indirecta sobre Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia

Al escuchar el cuestionamiento de Plasencia, George tomó el comentario bastante a la ligera y le mencionó que la salsera no tendría los recursos suficientes para pagarle, además hizo mención a una tercera persona, que era la encargada de desembolsar dinero para su carrera.

“Para pagarme tú no puedes pagarme, ya no está el inversionista”, expresó bastante seguro ante la evidente sorpresa de la salsera. De inmediato, la cantante le pidió rectificarse. “Qué inversionista. Ahora va a salir a decir qué inversionista. Aclara eso, ya”, mencionó.

Ante ello agregó Sergio George: “Lo que dicen ellos, dicen que me pagó tal persona”. Cabe señalar que, durante la relación de Yahaira Plasencia con Jefferson Farfán, la cantante logró su alianza con el productor internacional. Es por esa razón que se especuló que habría sido el exfutbolista el encargado de invertir su dinero en el proyecto musical de su entonces pareja. Sin embargo, nunca lo confirmaron, es por ello la referencia que hizo George.

Finalmente, Yahaira Plasencia decidió dejar en claro esta especulación y aseguró que Sergio George es famoso en nuestro país por ella. “Tú invertiste en mí y yo también puse. Tienes que agradecer que eres famoso en Perú por mí”, finalizó.

Yahaira Plasencia defendió su trabajo y asegura que sí tiene contratos

Luego de que Magaly Medina ninguneara la labor de conductora de Yahaira Plasencia en ‘Al Sexto Día’, la salsera decidió salir a defenderse. Y es que la periodista aseguró que la carrera de la cantante estaba en declive y que por ello aceptaba ser presentadora de TV, antes que seguir dando show, pues nunca llegó a la internacionalización.

Plasencia comentó que sigue trabajando en que su nombre se escuche en el mundo y que va avanzando en eso. “Me gustaría que mi música se escuche en otros países, ser internacional, mientras tanto voy avanzando a en esto, sigo trabajando”, comentó en su descargo.

Tras ello, sorprendió al mencionar que siempre tiene contratos para cantar, pero que ella es quien los elige y decide cuándo y donde trabajar. Por ello, pidió al equipo de Magaly Medina que haga una buena investigación y no esté mintiendo a la gente con su trabajo.

“Tengo shows, gracias a Dios, todos los fines de semana, y me doy el lujo de elegir si voy o no voy, gracias a dios me doy el lujo de hacerlo, no mal informe, no envenene a la audiencia, ahí si tendríamos que hacer unos cambios a su equipo de investigación, yo tengo muchos eventos gracias a Dios y mucho trabajo”, sentenció.