Magaly Medina arremete contra Milett Figueroa y Yanina La Torre por posar juntas: “Hipócrita, se ha tragado su orgullo”

Magaly Medina critica a Milett Figueroa al posar junto a Yanina La Torre. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ del 22 de abril, la conductora Magaly Medina no dudó en comentar el inesperado reencuentro entre la modelo Milett Figueroa y el reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli, que tuvo lugar durante una reunión entre amigos del presentador de ‘Bailando 2023′.

El encuentro cobró relevancia debido a la presencia de la periodista Yanina La Torre, la mejor amiga de Tinelli, quien en estos últimos días ha lanzado duras críticas hacia la peruana, incluso llegando a afirmar en su programa ‘LAM’ que la relación entre Marcelo y Milett había llegado a su fin.

Para Magaly Medina, resultó ‘hipócrita’ la actitud de Milett Figueroa, Yanina y Marcelo Tinelli al mostrarse juntos en la reunión, especialmente después de las declaraciones de La Torre, quien había revelado que las hijas del argentino no toleraban a la modelo peruana y que la relación amorosa entre ellos estaba ‘finiquitada’.

En un segmento de su programa, Medina comentó sobre la reunión, calificando la actitud de Milett como ‘muy falsa’, así como la de Yanina La Torre. Según la figura de ATV, ambas estarían actuando, según les conviene, a pesar de las declaraciones previas de La Torre, quien había revelado que las hijas de Tinelli no toleraban a la modelo peruana y que la relación entre ellos estaba prácticamente acabada.

“Muy falsa ella, las dos. Hace lo que le conviene, las dos hipócritas totales dándose de besitos todo porque una es la mejor amiga y la otra es la que quiere seguir siendo la novia de Tinelli, entonces las dos ahí fingiendo que no pasa nada, un buen besito para acá, abracitos, bailecitos y todo lo demás”, dijo en un inicio Magaly.

“Porque claro, a Milet se lo ha tenido que tragar su orgullo, porque se lo ha tenido que tragar. Ella, otra persona, ¿ustedes creen que iría de invitada de última hora? O sea, no, no, pues, así no. Además, otra persona, lo hubiera dicho. O sea, si se quería un poco, ¿vas a invitar a tu amiga Janina Latorre, la que me ha destrozado en televisión, la que me ha llamado ‘trepa a la cama’?, que ha dicho que ‘soy la madrastra mala del cuento’, etcétera, etcétera”, aseveró.

Además, Medina cuestionó la presencia de Milett en la reunión, sugiriendo que la modelo habría tenido que ‘tragar su orgullo’ para asistir al evento. También criticó a Tinelli por no haber defendido a Milett frente a las críticas de La Torre. “No, por favor, pues también un hombre que respeta a una mujer la hace respetar ante sus amigos, ante la familia, ante la gente que está alrededor. Es el hombre el que tiene que hacer respetarla. Y Milett que tiene que respetarse a sí misma, pero a ella más le interesa seguir las instrucciones de Martita, seguramente, ¿no?”, aseveró.

Yanina Latorre confirma el fin de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

A principios de abril, Yanina Latorre generó revuelo en la farándula al confirmar que la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa había llegado a su fin. Esta noticia sorprendió a muchos, dado que la periodista es conocida por su estrecha relación con el conductor argentino.

Durante una entrevista en el programa de Mirtha Legrand, Latorre fue directamente cuestionada sobre el estado de la relación entre Tinelli y la modelo peruana. La periodista respondió con seguridad que la pareja había terminado, aunque evitó proporcionar más detalles al respecto. “¿(Marcelo Tinelli) Rompió con la peruana?”, preguntó Legrand, a lo que Yanina respondió: “Sí, eso está finiquitado. No puedo vender a la fuente, pero eso está finiquitado”.