Patty Wong enfrenta denuncia por deuda de más de 100 mil soles a su arrendador de local de chifa en SJL. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’ este 23 de abril, la conductora Magaly Medina expuso una nueva denuncia, y esta se trata sobre la empresaria Patty Wong, quien enfrenta demandas de deuda por el impago de alquiler de un establecimiento donde operaba su negocio de comida chifa, conocido con su mismo nombre en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El propietario del local, Henry Falcón, ha reclamado públicamente el pago de aproximadamente 100 mil soles, acusando a Wong de no haber abonado el alquiler durante nueve meses, desde agosto del año pasado. La suma adeudada incluye no solo el arrendamiento, sino también servicios básicos como agua y luz, ascendiendo a un total cerca de 15 mil soles en servicios y casi 80 mil soles en renta.

Patty Wong enfrenta denuncia por deuda de más de 100 mil soles a su arrendador de local de chifa en SJL. (Captura: Magaly TV La Firme)

Falcón manifestó su frustración y preocupación ante la situación, resaltando que la falta de pago ha continuado desde el año pasado, ya que antes no había ningún problema y Patty Wong cumplía con el pago del alquiler. Ahora, el propietario del local revela que ha intentado comunicarse sin éxito con la exmodelo, quien, según informes, ha guardado completo silencio respecto a las acusaciones y las demandas de pago.

“Patty, si me estás escuchando, por favor, no pensé de verdad que te ibas a portar de esa manera. No me das la cara, espero que me pague ella lo más pronto, Patty, porque mi mamá está enferma, y con eso vivimos, Patty, con el arrendamiento.

Patty Wong enfrenta denuncia por deuda de más de 100 mil soles a su arrendador de local de chifa en SJL. (Captura: Magaly TV La Firme)

La problemática no solo se centra en la deuda acumulada, sino también en la imposibilidad de Falcón para reingresar al local y buscar nuevos arrendatarios, lo que agrava sus pérdidas económicas. Durante un mensaje directo a Wong a través de un programa de televisión, subrayó la difícil situación personal que atraviesa. Apelando a la responsabilidad y sensibilidad de la empresaria para subsanar la deuda.

“Desde el mes de agosto del 2023, que no me pagas ahorita. No tengo respuesta de ella, no tengo comunicación, nada. Yo necesito alquilar, si no vas a poder alquilar, que me pague todo. Estoy debiendo los arbitrios, me está debiendo agua, luz, cerca de 15 mil soles. Casi 80 mil soles. Al comienzo era todo bien, demoraba un poco los pagos, pero sí lo cumplía. Pero ahora sí ya son meses que no me está pagando. Varios meses ya, desde el mes de agosto del año pasado”, mencionó el dueño del local en el informe.

Patty Wong enfrenta denuncia por deuda de más de 100 mil soles a su arrendador de local de chifa en SJL. (Captura: Magaly TV La Firme)

<b>Dueño clama por pago y acceso al local</b>

En medio de un ambiente tenso y de abandono, el restaurante de Patty Wong en San Juan de Lurigancho ha sido testigo de una disputa legal entre la exmodelo y el propietario del local, Henry Falcón.

“Si tú no puedes asumir eso, entonces déjame el local, págame aunque sea en partes, pero no me vas a dejar el local así abandonado. Ahora cómo estará por dentro no lo sé. Estás debiendo como 15 mil soles de arbitrios, de luz, agua y no sé cuándo vas a pagar Patty, cuándo”, expresó Henry, visiblemente afectado por la situación.

Los intentos de Henry por comunicarse con Patty en los últimos días han sido en vano. Mensajes en redes sociales y llamadas no han sido respondidas por la popular ‘Chinita‘, quien parece haber desaparecido del radar. Incluso, Henry le envió una carta notarial en un intento desesperado por resolver el conflicto.

“La última conversación que tuve fue en el mes de marzo, donde le dije, ya basta Patty, hasta cuándo te estás burlando de nosotros”, agregó Henry, reflejando la frustración.