‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: Sigue el minuto a minuto con destapes de la farándula y peleas entre famosos

Natalie Vértiz no suelta a Ethel Pozo

La conductora de ‘Estás en Todas’ tomó con humor la reciente polémica con Ethel Pozo. En uno de sus reportajes, acudió a la casa de Hugo García, quien le preguntó por Yaco Eskenazi. La ex Miss Perú no tuvo otra idea que responder: “Está en Disney’. Magaly Medina no paró de reírse al escuchar ese extracto del informe de América TV.