Periodistas argentinos atacan a mamá de Milett Figueroa: “Desubicada, malcriada, piensa que su hija es Natalie Portman”

Periodistas argentinos atacan a mamá de Milett Figueroa. (Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La madre de Milett Figueroa, ‘Doña Martha’, ha sido objeto de fuertes críticas durante una emisión del programa LAM en Argentina, donde fue tildada de ‘maleducada’. Estas observaciones surgieron tras comentarse el rol de la matriarca por defender la relación de su hija con el conductor Marcelo Tinelli, principalmente bajo las luces de los medios de comunicación.

Un comentario particular que desató la polémica fue hecho por Pepe Ochoa, panelista de LAM, quien comparó la actitud de la señora conocida cariñosamente como ‘Doña Martita’ con la idea de creer que su hija es Natalie Portman. El periodista se burló y empleó diversos calificativos para referirse a la señora mientras intentaba hacer la comparación con la actriz estadounidense.

Los detalles de esta situación se conocieron gracias a un relato de Yanina Latorre, también panelista del programa de espectáculos argentino, quien compartió en el programa su experiencia en una reunión a la que asistió junto a Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. En dicha reunión, la exchica reality reveló que, a diferencia de su madre, a ella le parecía beneficioso que los medios hablaran de su vida personal.

Latorre transmitió las inquietudes de Doña Martha hacia el entorno mediático, evidenciando un claro contraste entre la percepción de madre e hija frente a la exposición pública. “La que no nos quiere mucho es la madre. Me dice (Milett) ‘mi mamá no entiende el show, a mí me sirve que hablen de mí’”, comentó en un inicio Latorre, quien comentaba detalles de su encuentro con Milett y Tinelli.

Es allí cuando Pepe Ochoa, calificó a la mamá de la modelo como una persona maleducada, generando todo tipo de reacciones entre los demás presentes en el estudio. “La madre de Milett es desubicada, es maleducada. Marthita piensa que Milett es Natalie Portman”, comentó el periodista para LAM.

Magaly Medina comenta sobre críticas a la mamá de Milett Figueroa

La reconocida conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, no se quedó al margen de las polémicas generadas por los comentarios de los panelistas de ‘LAM’ sobre la madre de Milett Figueroa.

En su programa, Magaly no dudó en expresar su opinión y respaldar las críticas hacia la señora conocida como ‘Martita’, madre de Milett Figueroa. “Alguien lo dijo. Es cierto. La mamá siempre ha sido desubicada. Piensa que su hija es Julia Roberts. Bueno, ellos dicen Natalie Portman”, comentó Medina.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa más juntos que nunca

En un reciente encuentro social en Argentina, la modelo Milett Figueroa y el conductor Marcelo Tinelli desmintieron los rumores sobre su separación, mostrándose afectuosos y felices juntos. La pareja, que ha sido centro de especulaciones de haber terminado su relación, participó en un asado con amigos donde demostraron públicamente la solidez de su romance.

Este acontecimiento se difundió ampliamente a través de publicaciones en redes sociales, las cuales capturaron momentos de camaradería y amor entre Figueroa y Tinelli, evidenciando que siguen juntos y despejando cualquier duda sobre los rumores de un posible quiebre.

La controversia se intensificó con la presencia de Yanina La Torre, panelista de ‘LAM‘ que había afirmado previamente la separación de la pareja, generando tensión. Sin embargo, la peruana y el conductor argentino no solo ignoraron las especulaciones, sino que se mostraron indiferentes a los comentarios, compartiendo y disfrutando del evento sin restricciones.