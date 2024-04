Natalia Salas recuerda la salida de Sheyla Rojas de ‘El Gran Chef Famosos’: “Qué bueno que se largó”

Natalia Salas recuerda la salida de Sheyla Rojas de ‘El Gran Chef Famosos’ | Soy Gianotti - Youtube

Natalia Salas compartió cómo ingresó a la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, edición en la que resultó ganadora. Durante una entrevista con Christopher Gianotti, la actriz peruana reconoció que no fue la primera opción de la productora Rayo en la Botella, sino que fue convocada después de que Sheyla Rojas rechazara participar en el concurso gastronómico.

La artista nacional indicó que, luego que terminara la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, una amiga suya— presumiblemente Mónica Torres— le informó que iba a formar parte de la segunda entrada del reality de cocina. Eso la motivó a enviarle un mensaje a Ricardo Morán, productor del espacio de Latina TV.

“El que no llora, no mama. Me metí a Instagram y le escribí a Ricardo Morán. Yo no lo conocía, nunca lo había visto en mi vida, claramente él no me seguía. Entré y le dije: «Hola, Ricardo, te saluda Natalia. Me he enterado por una colega que harán una segunda temporada, no sé si están completos, pero me gustaría estar». Y quedó ahí, nunca me leyó”, recordó.

Natalia Salas venció a Ale Fuller en la final de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'.

Natalia Salas creía que la oportunidad de estar en ‘El Gran Chef Famosos’ se había esfumado cuando, semanas más tarde, recibió una llamada telefónica. Una productora del canal la invitó a formar parte del concurso culinario, pues una de las participantes había declinado estar en el programa días antes del gran estreno.

“Me llamó y me dijo: «Nati, ¿cómo estás? ¿Te gustaría estar?». Yo respondí: «Obvio, ¿pero quién se te fue? No me importa, qué bueno que se largó porque yo quiero estar». Ella me dijo que fuera mañana porque ya empezaba a cocinar, a grabar. Llamé a mi oncólogo para que me atendiera más temprano y ahí estuve al día siguiente”, expresó Salas.

Sheyla Rojas no llegó a aparecer en 'El Gran Chef Famosos', pero sí su expareja Antonio Pavón.

Aunque la actriz no quiso revelar quién fue la figura que rechazó ingresar a la segunda temporada ‘El Gran Chef Famosos’, se sabe que se trata de Sheyla Rojas. En su momento, Rodrigo González reveló que inicialmente la exuberante modelo aceptó estar en el programa de Latina TV, pero luego regresó a México sin dar explicaciones. Únicamente Antonio Pavón permaneció en Perú.

¿Por qué Sheyla Rojas rechazó estar en ‘El Gran Chef’?

En una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Sheyla Rojas admitió que sí fue convocada para formar parte de ‘El Gran Chef Famosos’. No obstante, rechazó la propuesta porque “no estaba entre sus planes muchas horas de grabación”. En su lugar, la modelo aprovechó su viaje para “disfrutar del Perú y hacer otras cosas”.

De momento, Sheyla Rojas permanece en México, donde vive junto a su pareja Luis Miguel Galarza Muro, apodado como ‘Sir Winston’.

Sheyla Rojas explicó por qué rechazó ingresar al reality de cocina de Latina. (Foto: Captura de Latina)

Séptima temporada de ‘El Gran Chef Famosos’

El 2 de abril de 2024, ‘El Gran Chef Famosos’ estrenó su séptima temporada, la cual se diferencia de las demás por contar con la participación de comensales como jurados. Hasta el momento, siguen en competencia Juan Carlos Rey de Castro, Dorita Orbegoso, Flavia Laos, Zelma Gálvez, Mathías Brivio, Ekaterina Konysheva, Gino Assereto y Lita Pezo.

Brando Gallesi, Emil Jaime, Emilram Cossio y Giovanna Valcárcel han sido los concursantes eliminados.