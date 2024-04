Yahaira Plasencia niega indirecta a Jefferson Farfán y hace fuerte pedido: “Déjenme trabajar tranquila”

Jefferson Farfán le dedicó mensaje a Daniela Darcourt por su cumpleaños y Yahaira Plasencia respondió con indirecta | Instagram

Yahaira Plasencia volvió a ser vinculada con Jefferson Farfán después de que se le acusara de haber enviado una fuerte indirecta al exfutbolista, quien felicitó a Daniela Darcourt por su cumpleaños. Sin embargo, en una conversación con el portal Instarándula, la cantante de salsa afirmó que jamás tuvo la intención de arremeter contra su expareja.

El pasado 20 de abril, Daniela Darcourt festejó su cumpleaños y Jefferson Farfán no dudó en mandarle un cálido mensaje mediante sus redes sociales: “Feliz cumpleaños, amiga bella, sigue triunfando con esa HUMILDAD que te caracteriza”, escribió adjuntando una fotografía de ellos juntos.

Aunque Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia han negado varias veces que haya un enfrentamiento entre ambas, se empezó a especular que el exfutbolista las estaba comparando. Por eso, muchos tomaron la canción que publicó la rubia intérprete en Instagram como una especie de indirecta para el ‘10 de la calle’.

“El niño anda llorando y anda así porque le duele. Calla esa boca que tú tienes, controla esa boca, nene. Porque si yo hablo a ti no te conviene. Lo nuestro es agua pasada, y la serie de nosotros fue una sola temporada, no puedo negar que todo fue bonito mientras duró”, entonó Plasencia en sus historias, junto al mensaje: “Controla esa lengua que tu tiene”.

Yahaira Plasencia niega indirecta para Jefferson Farfán

Luego de ser mencionada en Instarándula, Yahaira Plasencia tomó con humor los comentarios de Samuel Suárez, periodista de espectáculos que la vinculó nuevamente con Jefferson Farfán. “Te pasas, oye. Ando trabajando tranquila, déjenme así”, señaló en respuesta.

Acto seguido, la intérprete de ‘Y le dije no’ aclaró que en ningún momento le envió una indirecta a Jefferson Farfán, descartando así que haya una rencilla pendiente entre ambos debido a su mediática separación. “No, mi Samu, para nada [no es una chiquita para alguien]”.

“Ya no me sorprende que siempre me tenga que vincular con tal persona, yo estoy de lo más tranquila trabajando y bastante”, complementó Yahaira Plasencia en su mensaje, cansada de ser relacionada con su expareja cada vez que uno de los dos publica algo.

¿Por qué terminaron Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán?

El romance entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia inició en el verano de 2015, poco después de que el exfutbolista se separara de Melissa Klug, madre de sus dos hijos varones. La relación sentimental terminó en el 2016, cuando el futbolista Jersson Reyes afirmó en ‘El valor de la verdad’ haber tenido un affaire con la salsera cuando ella seguía con el ‘10 de la calle’. En su defensa, la cantante señaló que su ruptura se dio porque tenían “rumbos distintos”.

“A los 22 años me tocó la fama de un porrazo, no fue fácil manejar el tema. En algún momento, los dos terminamos fue porque los dos queríamos tranquilidad. Yo quería mi carrera, él estaba en lo suyo, cada uno en lo suyo. Tomamos caminos distintos y punto. Nunca hubo nada tóxico”, indicó en diálogo con Andrea Llosa.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán siguieron sus caminos por separado. Mientras que la artista nacional fue vinculada con Coto Hernández, Pancho Rodríguez, Nesty y Jair Mendoza, el exfutbolista salió con Ivana Yturbe y se especula que tuvo un romance con Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia. Ambos están solteros actualmente.

Todo parece indicar que, pese a su mediática separación, mantienen una relación cordial por el cariño que alguna vez se tuvieron. Cuando Jefferson Farfán anunció que se convirtió en padre por cuarta vez, la salsera no dudó en felicitarlo. “Que le vaya súper bien, un bebé es una bendición. No suelo mencionar a personas que no están en mi vida hace tiempo, solo desearle lo mejor a él y a todo el mundo”, dijo al diario Trome.