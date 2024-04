Jefferson Farfán le dedicó mensaje a Daniela Darcourt por su cumpleaños y Yahaira Plasencia respondió con indirecta | Instagram

Jefferson Farfán ha evidenciado su cercanía con Daniela Darcourt en más de una ocasión y en su cumpleaños no podía ser la excepción. Por esa razón, el futbolista no dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas emotivas palabras por esta fecha especial en la que, pese a que no se podían ver, querían dejar en claro que hay cariño intacto entre ambos.

Mediante sus historias de Instagram, el exfutbolista publicó una fotografía en la que posa al lado de la intérprete de ‘Señor Mentira’. Sobre ella, le escribió un corto mensaje, pero sorprendió al hacer énfasis en la humildad que caracterizaría a la cantante. “Feliz cumpleaños, amiga bella, sigue triunfando con esa HUMILDAD que te caracteriza”, escribió el amigo de Paolo Guerrero.

Aunque esto parecía ser un simple saludo de cumpleaños e inofensivo, habría desatado la molestia de Yahaira Plasencia, expareja de Farfán Guadalupe. Como se recuerda, desde hace varios años se creó una posible rivalidad entre las salseras, pese a que ambas lo han descartado en más de una ocasión.

Pero, tiempo después de que Jefferson Farfán compartiera el saludo a Darcourt, Yahaira Plasencia sorprendió en sus historias de Instagram al lucirse cantando una canción de salsa muy peculiar. Sobre este video escribió: “Controla esa lengua que tú tiene”.

Sin embargo, la canción tenía una letra bastante particular, con la que prácticamente pide que no hablen de más y hasta haría una advertencia de que podría dar detalles de su vida personal. La salsera no tuvo problema en compartirlo, aunque era claro que iba a ser relacionada con su expareja. Así lo dejó en evidencia la página Instarándula de Samuel Suárez.

“El niño anda llorando y anda así porque le duele. Calla esa boca que tú tienes, controla esa boca, nene. Porque si yo hablo a ti no te conviene. Lo nuestro es agua pasada, y la serie de nosotros fue una sola temporada, no puedo negar que todo fue bonito mientras duró (...) Teatro, lo tuyo es puro teatro. Ay niño, tú tienes que cambiar esa actitud”, cantaba la salsera.

Jefferson Farfán y cómo reaccionaría si se encuentra con Yahaira Plasencia

Con el fin de su carrera futbolística, Jefferson Farfán no se aleja del deporte y decide adentrarse en el ámbito digital con un podcast titulado “Enfocados”, donde sostiene conversaciones con futbolistas de variados equipos peruanos y narra experiencias personales de sus días en la selección nacional. “Enfocados” ha despertado interés en diversos sectores, incluyendo el programa ‘Estás en Todas’. En este contexto, Natalie Vértiz, quien mantiene una amistad con Farfán, conocido afectuosamente como ‘Foquita’, le pidió una entrevista. Durante el diálogo, Farfán ofreció insights sobre lo discutido en su podcast, resaltando, entre otros temas, la llegada de su cuarta hija.

El exjugador también fue consultado por Vértiz sobre su previa relación con Yahaira Plasencia y cómo actuaría en un eventual encuentro casual con ella. La relación entre Plasencia y Farfán culminó de manera súbita post su estadía conjunta en Rusia durante la pandemia, seguido de un regreso a Lima, donde optaron por separarse y seguir rumbos individuales sin entrar en mayores detalles.

Ante la curiosidad de Vértiz sobre qué sucedería si ambos se encontraran después de tanto tiempo, Farfán respondió con calma, asegurando que no tendría problemas en saludarla, reflejando los valores inculcados por su madre: “No tengo ningún problema, mi mamá siempre me enseñó la educación, siempre ‘hola y chau’, no tendría ningún problema”. Este comentario no solo destaca la civilidad de Farfán ante situaciones potencialmente incómodas sino también subraya los principios de respeto y educación valorados en su vida personal y profesional.