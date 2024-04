De desconocido a reconocido: ¿Cómo hacer de tu marca personal un imán de oportunidades?

Milett Figueroa y por qué no acompaña a Marcelo Tinelli en reuniones familiares: “No estamos casados”

La modelo peruana señaló que mantiene una relación cordial con Candelaria, Juanita y Micaela Tinelli. No obstante, admitió que no tienen una amistad muy estrecha y que no siempre es incluida en sus encuentros familiares.