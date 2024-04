Alineaciones de Alianza Lima vs Colo Colo HOY: con dos novedades, posibles titulares para duelo por Copa Libertadores 2024

Alineaciones de Alianza Lima vs Colo Colo por fecha 3 de Copa Libertadores.

Hoy martes, 23 de abril, Alianza Lima medirá fuerzas con Colo Colo en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago de Chile por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores. El partido irá a las 19:30 horas peruanas.

El cuadro ‘blanquiazul’ tendrá la sensible baja de Cecilio Waterman, quien sufrió un problema muscular en el muslo izquierdo en el último partido ante Sport Boys y quedó fuera de la lista de convocados, sumándose así a Ricardo Lagos y Pablo Sabbag en la lista de lesionados. Pero no todo es negativo, ya que también recuperaron a Marco Huamán y Adrián Arregui, quienes superaron sus problemas físicos y están aptos para volver al campo.

Por su parte, el ‘cacique’ tiene problemas con sus laterales titulares. El marcador derecho, Érick Wiemberg fue expulsado en el cotejo anterior ante Fluminense y no será de la partida, mientras que el izquierdo, Óscar Opazo, presenta una lesión que le impidió estar en su último partido ante la Universidad Católica y, si bien tiene ligeras esperanzas de llegar al choque con los ‘íntimos’, su presencia está bastante en duda.

El delantero panameño salió en camillas tras anotarle un gol a Sport Boys | VIDEO: Twitter

Probable once de Alianza Lima

Para este cotejo, Alejandro Restrepo mantendrá su clásico 3-5-2. Ángelo Campos se mantendrá como portero titular, mismo caso de la línea de tres, conformada por Carlos Zambrano, Jiovany Ramos y Renzo Garcés. Salvo el error puntual en el tanto que costó la derrota ante Cerro Porteño, el bloque defensivo ha sido el más sólido en estas primeras dos jornadas de competencia internacional, y será clave que siga así en el Monumental de Santiago.

Asimismo, Juan Pablo Freytes, quien fue central en la victoria 3-0 sobre Sport Boys, volverá al carril izquierdo, ubicación en la que viene mostrando un gran nivel, pese a no ser su posición natural. En el costado derecho existen más dudas, debido a que, Marco Huamán lo hizo bien como titular contra Fluminense y el ‘ciclón’, pero vuelve de una lesión, por lo que no sería descabellada la inclusión de Franco Zanelatto en el once inicial. Además, el nacido en Paraguay viene de jugar su mejor partido en la temporada frente a los ‘albos’.

Juan Pablo Freytes viene mostrando un gran nivel como carrilero izquierdo (Alianza Lima).

La volante también implica dudas para el DT colombiano, debido a que, mientras Adrián Arregui estuvo lesionado, el equipo funcionó con Sebastián Rodríguez como volante de marca y salida, acompañado por Jesús Castillo y Catriel Cabellos en la zona de interiores. No obstante, con la vuelta del argentino, el exvolante de Academia Cantolao tiene todos los boletos para volver al once, aunque cabe la posibilidad que, sea el ex Atlético Tucumán quien espere desde el banco.

Por otro lado, en la zona de ataque, Kevin Serna volverá a la punta, para aprovechar su velocidad y desequilibrio en los contragolpes. Ante la ausencia de Cecilio Waterman, su acompañante será Jeriel De Santis, quien tendrá la chance de sofocar las críticas generadas por sus recientes actuaciones. A la expectativa quedará Hernán Barcos,.

Probable once de Colo Colo

Colo Colo, bajo las órdenes de Jorge Almirón, suele jugar con una formación de 4-3-3. En el arco, cuentan con la seguridad de Bryan Cortéz, portero titular de la selección de Chile, mientras que su dupla de centrales estará conformada por los uruguayos Maximiliano Falcón y Alan Saldivia.

En los laterales, ante la ausencia de los titulares Erick Wiemberg y Óscar Opazo, se apostará por Daniel Gutiérrez para la banda izquierda y Bruno Gutiérrez por el costado diestro. Este último ya fue titular el último partido ante la Universidad Católica, cumpliendo una destacada actuación.

En la volante, el ‘cacique’ cuenta con Arturo Vidal, su máxima figura, quien estará acompañado por otros dos futbolistas experimentados como Esteban Pavez y Luis Gil, aunque el joven Vicente Pizarro también aparece como posibilidad interesante, ya que viene jugando en gran nivel y fue inicialista ante los ‘cruzados’.

Arturo Vidal es la gran figura de Colo Colo y marcó el gol del triunfo para su reciente victoria 1-0 sobre la U. Católica (EFE/Adriana Thomasa).

Por último, en ataque cuentan con dos extremos habituales en la ‘roja’ como Marcos Bolados y Carlos Palacios, quienes suponen un gran peligro, aunque su nueve, el paraguayo Guillermo Paiva, pese a marcar en la derrota ante Fluminense, no registra goles en el torneo local y viene siendo criticado por los hinchas ‘albos’.