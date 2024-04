Experto de Cartier analiza pulseras de Dina Boluarte y no duda de su autenticidad: ¿cuánto cuestan?

Tiktoker mostró fotos de Dina Boluarte al interior de una tienda Cartier. | Maggiemayoficial

Luego de declarar ante la Fiscalía de la Nación, la presidenta Dina Boluarte emitió un pronunciamiento y descartó que la pulsera que utiliza en distintos eventos públicos sea una Love Pave de la marca Cartier, valorizada en más de 40 mil euros. Sin embargo, consultado por la tiktoker peruana Maggie May, un experto de la lujosa tienda no dudó de la autenticidad de las joyas e identificó dos.

Para hacer la pregunta directa a un vendedor de la marca francesa, la influencer se trasladó hasta una de sus sedes en Milán, Italia. “Como no me quería quedar con la duda, me fui a Milano para ver la pulsera en vivo”, se le escucha decir en el video.

“A unas calles del domo de milano se encuentra vía Montenapoleone que es la calle más costosa de toda Europa”, contó y detalló que en el lugar se visibilizan marcas como Hermes, Balmaint, Rolex, Celine, Dior, Channel, Saint Laurente, Prada y, por supuesto, Cartier.

“En esta visita con fines académicos fui armada de dos fotos para pedir las pulseras que quería que me muestren”, mencionó.

Experto de la tienda en Milán analizó las pulseras de Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú / Presidencia / TikTok

Detalló que el primer brazalete que el asesor identificó fue el Love Pave de oro blanco macizo, que alcanza los 51 mil euros y cuenta con más de 100 diamantes. “Uno de los detalles es su brillo particular”, agregó.

Dicha joya ha sido utilizada por la mandataria en distintos eventos. No obstante, no habló de esta versión de la pulsera en conferencia de prensa ante los medios de comunicación. Tal como constató Infobae Perú, la jefa de Estado la utilizó en su versión plateada y de oro.

Dina Boluarte utilizando lo que sería la pulsera Love en oro blanco. | Fotocomposición: Infobae Perú

El experto de Cartier también sacó la versión dorada. Basándose en la imagen, se trata del mismo modelo, pero en oro amarillo. Este brazalete tiene un costo de 47 mil 800 euros. Es justo este modelo el que, según la presidenta, no correspondería a la marca francesa y sí a Unique.

Cabe mencionar que todas estas joyas tienen un número de identificación grabado por dentro que es único e irrepetible, por lo que, en el marco de la investigación, sería una pista para llegar a quien las adquirió.

¿Por qué estos modelos son especiales?

La pulsera Love Pave de Cartier se destaca como una pieza emblemática en el mundo de la joyería de alta gama, simbolizando no solo el lujo y la sofisticación, sino también un profundo mensaje de afecto y compromiso. Desde su introducción por la casa Cartier, esta pulsera ha capturado la imaginación y el corazón de muchas personas alrededor del mundo, convirtiéndose en un ícono de amor eterno.

La historia de la pulsera Love de Cartier comenzó en la década de 1970, cuando el diseñador italiano Aldo Cipullo creó este diseño revolucionario para Cartier en Nueva York. Cipullo quiso innovar en la forma de expresar el amor, creando una pieza que simbolizara un compromiso inquebrantable. De ahí que el diseño original requería ser cerrado alrededor de la muñeca con un destornillador especial, el cual era guardado por la pareja como signo de su amor dedicado y confiable.

Joya utilizada por Dina Boluarte vinculada a la marca francesa. | Composición Infobae (Clara Giraldo)

La versión Love Pave lleva este concepto a un nivel superior, incrustando diamantes en toda la superficie de la pulsera, lo que añade un brillo excepcional y un aire de exclusividad. Hecha usualmente de oro amarillo, blanco o rosa, cada pulsera está cuidadosamente adornada con numerosos diamantes de alta calidad, siguiendo los criterios estrictos de Cartier en términos de claridad, corte, color y carat. Este proceso asegura que cada pulsera Love Pave no solo sea un adorno lujoso, sino también una obra maestra de la artesanía y la joyería.

Además de su indiscutible calidad y diseño, la pulsera Love Pave de Cartier se ha convertido en un símbolo de estatus y elegancia. Celebridades y figuras públicas frecuentemente son vistas luciendo esta pieza en eventos de alto perfil, consolidando aún más su lugar como uno de los accesorios más codiciados en el ámbito de la moda y la joyería.