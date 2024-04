Carlos Galdós arremete contra Ethel Pozo: “Usas mal el recurso de la victimización, se te ve falsa”

Carlos Galdós arremete contra Ethel Pozo | 'Honestidad brutal' de Galdós Oficial - Youtube

Carlos Galdós criticó duramente a Ethel Pozo debido a su disputa con Natalie Vertiz y Yaco Eskenazi, originada por una broma que hizo la modelo peruana sobre un viaje a Disney World. El exconductor de TV cree que la hija de Gisela Valcárcel está buscando victimizarse para ganarse la empatía del público, pues tiene la fama de ser una “niña privilegiada”.

“¿Por qué te picas tanto? ¿Por qué te ofendes tanto? ¿Por qué importa tanto la opinión de los demás? Esto va con todo cariño para Ethel Pozo, a quien conozco y le tengo simpatía; alguna vez ha venido a mi casa y hemos compartido en mi mesa, pero no es que seamos amigos”, señaló el locutor radial en su canal de Youtube.

Para el expresentador de ‘La Noche es Mía’, Natalie Vértiz únicamente respondió a su colega en tono de broma y no con la intención de ofenderla. “Fue una devolución relajada”, dijo. Por eso mismo, se sorprendió ante la reacción de Ethel, quien salió a desmentir a la modelo. “Solo le faltaba decir que hacía la pichi parada, no pues. ¿Por qué te picas tanto?”.

Ethel Pozo terminó su amistad con Yaco Eskenazi tras escuchar las declaraciones de Natalie Vértiz. Captura/América TV

“Realmente la incomodó, le jodió. ¿Pero por qué? A lo mejor se sintió en evidencia [...] A mí me parece que es una preocupación excesiva por lucir bien con la audiencia. Creo que quiere salir de ese lugar donde muchos dicen que es la niña privilegiada, que no gana nada por sus méritos. Por eso hace esta defensa, diciendo que es pobre. Pero me parece que usa mal el recurso de la victimización, no lo uses, no te queda y no lo necesitas. Se te ve falsa”, le dijo.

Seguidamente, Carlos Galdós le recomendó a la presentadora de ‘América Hoy’ tomar un particular medicamento para que pueda continuar en la pantalla chica. “Yo lo tomo desde 1995, que fue mi primer programa en la televisión. Se llama Me chupa un huevo Forte. Es efectivisimo”, precisó con ironía.

Carlos Galdós cuestionó la reacción de Ethel Pozo ante los comentarios de Natalie Vértiz. Captura/Youtube

¿Pelea fue armada?

Carlos Galdós planteó la posibilidad de que el repentino enfrentamiento entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz haya sido premeditado con el objetivo de aumentar la audiencia de sus respectivos programas: ‘América Hoy’ y ‘Estás en Todas’, ambos pertenecientes al mismo canal.

Ethel Pozo y Natalie Vértiz están enfrentadas por unos comentarios sobre un viaje a Disney World.

“No sé si es un show de la tele porque puede ser. Yo conozco ese universo y no todo lo que aparece en ese universo es verdad. A veces la tele toma cositas en el aire y de eso se infla, se arma un textito, o se hace una novela porque funciona. Hay quienes tienen esa dinámica para estar en boca de toda la gente. Así funciona la tele, no solo en el Perú”, mencionó.

Por otro lado, Carlos Galdós indicó que Ethel Pozo no necesita caer en esos dimes y diretes, ya que se ha ganado un espacio en la televisión peruana, independientemente de que sea hija de Gisela Valcárcel. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no sabe cuál es el talento de la conductora.

“No me gusta ni su mamá ni ella, incluso he ido a su programa porque es lo más visto de la tele. Que a mí o a ti no nos guste no significa que le quitemos el mérito a Ethel por estar allí. [...] Habrá algún talento que tenga Ethel, que habrá que descubrirlo con lupa o hacer un informe sociológico sobre por qué la humanidad se traga ese programa”, expresó.

Ethel Pozo indicó que únicamente perdonará a Natalie Vértiz si se retracta en su programa 'Estás en Todas'. Captura/América TV

El origen de la disputa

La controversia entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo se originó tras las declaraciones de Yaco Eskenazi en su programa ‘Palabra de hincha’, donde mencionó haber adquirido entradas de acceso rápido a Disney World a un costo de 115 dólares cada una. La hija de Gisela Valcárcel cuestionó las palabras de su excompañero, argumentando que no se tenía en consideración la situación económica de muchos peruanos.

En respuesta, durante el programa ‘Estás en Todas’, Natalie Vértiz defendió su postura, señalando que Ethel Pozo también hacía gastos considerables en sus visitas al parque al comprar pases especiales de acceso y aludiendo a que posee una residencia del tamaño del conocido futbolista Jefferson Farfán.