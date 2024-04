Osiptel amplía plazo para bloqueo de celulares importados hasta el 22 de julio

Los celulares importados podrán registrarse aun hasta el 22 de julio antes de ser bloqueados. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que a partir del 22 de abril, los celulares en todo el territorio nacional que han sido reportados como robados serán bloqueados. Esta medida responde a la estrategia de la entidad para detener el robo y comercio ilegal de celulares, con lo que se conoce como la aplicación de la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Móviles para la Seguridad Ciudadana (Renteseg), con lo que se creará, además, una “lista blanca” de equipos móviles autorizados a operar.

Este anuncio ha preocupado a los millones de usuarios de celulares en todo el Perú, sobre todos los que desconocen el origen de sus teléfonos. Esto, ya que, originalmente, la aplicación de la medida significaba que todos los equipos móviles con servicio activo y que no estén registrados, a partir del 22 de abril serán bloqueados. Sin embargo, en una entrevista con Panamericana, el director de Fiscalización e Instrucción del Osiptel aclaró estas operaciones.

Celulares importados no registrados se bloquearán en julio

El 22 de abril empieza a operar la tercera fase del Renteseg. Eso significa que un teléfono que se reporte como robado ante Osiptel sería bloqueado inmediatamente, como medida contra el hurto de celulares y su comercio ilegal en el territorio nacional. Anteriormente, el bloqueo de dispositivos se realizaba solo una vez al día, pero con la nueva política, cualquier usuario que reporte el robo de su celular, la desactivación será inmediata y se hará en tiempo real, abarcando a todas las operadoras del país.

Osiptel anunció que este 22 de abril se procederá a bloquear celulares con el IMEI adulterado o reportado como robado - Crédito Composición Infobae/Difusión

Sin embargo, también a partir de esta fecha, se empezará a detectar los teléfono que no estén registrados en la ‘lista blanca’ y se les enviará un mensaje de texto para que puedan regularizar su inclusión en este listado. Esto aplicará principalmente a los teléfonos importados. “Si no lo registramos, no pasa nada todavía”, aclara Luis Pacheco, director de Fiscalización e Instrucción del Osiptel a Panamericana.

Es decir, en un primer momento los teléfonos de la ‘lista negra’ se bloquearán a partir del 22 de abril. Luego, desde esa fecha que empezará a operar la ‘lista blanca’, la que incluye los IMEIs (los códigos internacionales de identidad de los teléfonos) autorizados a operar en el país. Así, “el bloqueo por no estar en esta lista blanca se ha prorrogado hasta el 22 de julio”, según informó el funcionario.

“La fecha de inicio de operación de la Tercera Fase del Renteseg es al día siguiente de culminado el plazo de implementación antes señalado, con excepción del bloqueo del equipo terminal móvil que no haya sido registrado en la Lista Blanca, el cual entrará en vigencia el 22 de julio de 2024″, detalla la resolución de Consejo Directivo Nº 00119-2024-CD/OSIPTEL.

Si tu celular es importado, tienes que registrarlo, pero no se bloqueará el 22 de abril, sino todavía el 22 de julio. - Crédito Osiptel

¿Como saber si mi celular fue reportado como robado?

Cuando adquieres un teléfono móvil es crucial tomar precauciones para asegurarse de que no sea un producto robado. Una de las medidas más efectivas es verificar el IMEI (International Mobile Equipment Identity), un código único que identifica cada dispositivo móvil a nivel mundial.

Para revisar el estado de registro de un celular, puedes debe seguir estos sencillos pasos: