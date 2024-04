Rodrigo González asegura que habrán acciones legales si se llega a emitir entrevista de Magaly Medina a Alex Brocca. | Amor y Fuego.

Magaly Medina sigue buscando la entrevista que le realizó a Alex Brocca hace 25 años. La periodista ha ofrecido una recompensa para aquella persona que logre ubicarla y luego compartirla; sin embargo, hasta el momento nadie ha podido conseguirla.

Lo único que se sabe de este material es que durante varios años estuvo publicado en plataformas como YouTube o Google, pero de un momento a otro desapareció. Asimismo, la única manera de recuperarlo es a través de los archivos históricos de Latina.

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, reveló que su equipo periodístico le solicitó esta entrevista al canal de San Felipe, pero solo recibieron una respuesta negativa, en el que les indicaban que no iban a compartir este material porque estaban alejados de cualquier escándalo.

Sin embargo, ahora que Magaly Medina ha conseguido algunos fragmentos de la conversación que tuvo con Alex Brocca en 1999, Latina le envió una carta notarial a todos los canales de televisión, indicándoles que está prohibido difundir este material.

“Nosotros quisiéramos contar más cosas y poner más material, pero los de Latina están desesperados, loco, mandando cartas, contactando, llamado para pedir que no pasan el material, diciendo que está prohibido por ser contenido exclusivo”, contó Rodrigo González.

De acuerdo al popular ‘Peluchín’, el área legal de Latina los está molestando, recordando los problemas que tuvieron con ellos cuando salieron del canal de San Felipe para iniciar un nuevo proyecto en Willax Televisión.

“Gustavo Gómez, el chupe eterno del área legal de Latina es el que ha pedido eso (que no pasen el material), pero igual pierde todos los juicios. Como está picón, viene a molestar acá al canal, desde que salimos no querían que le ponga la palabra ‘amor’ al programa y que tampoco se use el color rosado”, indicó.

En ese sentido, Rodrigo González lamentó que Latina haya tomado esta posición, cuestionándolos duramente por no usar el material en sus propios programas de entretenimiento, pues podrían subir su rating al tener un video que es de interés para todo el público.

“Ellos son como los perros del hortelano, ni comen, ni dejan comer, está terminantemente prohibido, han cerrado filas, entonces Latina no quiere, nos ha prohibido a nosotros, a Magaly, a Panamericana TV, a todos los canales”, indicó.

Asimismo, el conductor de ‘Amor y Fuego’ reveló que sus amigos, que todavía trabajan dentro de este canal de televisión, le han contado que a la interna se vive una situación similar, incluso los han amenazado con hacer una investigación interna en caso se filtre este material.

“Todos mis amigos que tengo en el canal les han dicho que si se filtra (la entrevista) les van a revisar los teléfonos, se han puesto en ese plan, incluso van a iniciar una investigación en caso suceda una filtración”, señaló.

Finalmente, Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en expresar su sentir por todas las trabas que hay para obtener esta entrevista. A ellos les pareció bastante extraño que Latina haya tomado esta posición y que ahora salgan a decir que no tocan temas del mundo del espectáculo.