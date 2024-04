Marcelo Tinelli hace caso omiso a llegada de Milett Figueroa a Argentina y celebra reencuentro con su primo. (Captura: América Hoy)

El conductor de televisión Marcelo Tinelli ha vuelto a ser el centro de atención mediática, esta vez por su aparente indiferencia ante la llegada de su novia, Milett Figueroa, a Argentina. A pesar de que la modelo ya se encuentra en el país, Tinelli no ha compartido ningún mensaje ni foto del reencuentro en Buenos Aires en sus redes sociales.

En cambio, el famoso presentador argentino celebró el regreso de su primo ‘El Tirri’ desde Los Ángeles a Buenos Aires, manifestando su alegría por el reencuentro familiar. “Qué alegría. Mi primo hermano Luciano Tirri ya vuelve de Los Angeles a Buenos Aires. Lo extrañaba”, expresó Tinelli en sus historias de Instagram. ¿Y Milett?

Parece ser que la modelo ya se ha establecido en Argentina, y hasta ahora no se ha encontrado con Marcelo, lo que contrasta con su costumbre de compartir su tiempo juntos en redes sociales. Este hecho continúa alimentando especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ellos, cuyas razones solo ellos conocen.

Milett Figueroa reaparece en redes sociales

En medio de esta incertidumbre, la exchica reality Milett Figueroa ha aprovechado su reciente retorno al país extranjero para interactuar con sus seguidores en Instagram, compartiendo en un último video su interés en saber qué tipo de contenido les gustaría ver de ella.

“Me han estado comentando varias de ustedes que les gustaría que yo suba más contenido, pero quiero saber qué tipo de contenido les gustaría que yo suba. Me gustaría compartirles más, de hecho, sobre mi trabajo, mi día a día, cosas muy básicas como los productos que utilizo para la piel y cómo me preparo para un casting internacional. No sé, ustedes coméntenme y yo las escucho”, sostuvo la peruana en sus historias.

Estas declaraciones han generado más especulaciones sobre un posible distanciamiento entre Tinelli y Figueroa. Entonces, ¿mientras todos esperábamos ver una foto con su pareja, Milett está enfocada en fortalecer su presencia en redes sociales? ¿Podría ser que la pareja ha decidido reducir su exposición pública? ¿O tal vez ya no hay la misma conexión que antes?

Cande Lecce y la supuesta relación que tuvo con Marcello Tinelli

Después de las afirmaciones de la joven influencer Cande Lecce, la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa parece estar deteriorándose. Según Lecce, habría tenido una relación amorosa con Tinelli al mismo tiempo que él iniciaba su romance con la exchica reality. La modelo compartió detalles íntimos de esta presunta relación, asegurando que Tinelli le había dicho que su relación con Milett Figueroa era solo parte del espectáculo. “Me decía, te quiero (...) Yo confié y creí en ese hombre como no creí en nadie”, reveló Cande.

La influencer también afirmó que Tinelli le pidió a los medios que la cuidaran durante una entrevista, y que mantuvieron una relación amorosa que nunca hicieron pública. Además, sostuvo que entendió que el romance de Tinelli con Milett era parte de un montaje para la televisión. “Me decía, te quiero (...) Yo confié y creí en ese hombre como no creí en nadie, desde esa primera noche que estuve ahí en su departamento, él me miró a los ojos y me dijo que me iba a ayudar en el mundo del espectáculo”, reveló Cande Lecce.

“Cuando estaba por dar una nota para Intrusos, él vino y dijo: ‘Cuídenla a esta chica’. Me sentí contenta. Esa noche me pasó a buscar y fuimos a su departamento, después de comer. Había una relación amorosa, pero no lo hicimos público”.