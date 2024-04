Bloqueo a celulares de Osiptel: ¿cómo afecta la medida a quienes compran legalmente un aparato en el extranjero?

Tatiana Piccini, de Osiptel, explica a quiénes afectara el bloqueo de celulares

Desde el 22 de abril se activará un protocolo dirigido a combatir el notable aumento de hurtos de celulares, que en 2023 ascendieron a más de un millón y se consolida como uno de los crímenes más habituales. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) pondrá en marcha la tercera etapa del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Esta medida está enfocada en inhabilitar tanto los móviles señalados como robados y aquellos que no se inscriban correctamente por las operadoras después de ser adquiridos o traídos del exterior.

Con respecto a los celulares importados, Luis Pacheco Zevallos, director de Fiscalización e Instrucción del Osiptel, conversó con Andina Canal Online y confirmó que los dispositivos que se encuentren en uso hasta el 21 de abril no experimentarán cambios adversos.

Aquellos usuarios que hayan adquirido un celular del extranjero en meses o años recientes pueden estar tranquilos, puesto que el aparato no enfrentará restricciones. Esto se debe a que la implementación de la “lista blanca” para el registro de smartphones comenzará el 22 de abril.

Osiptel se pronunció sobre el caso de celulares importados - Créditos: Agencia Andina.

Para los teléfonos comprados o traídos desde países como Estados Unidos o China después de esta fecha, será esencial que el usuario registre su línea telefónica local con el dispositivo, proceso que implica acudir a una de las operadoras de telefonía para vincular la línea al smartphone.

Además, se recomendó a los usuarios conservar la caja de los móviles, que contiene el código IMEI, y verificar que este coincide con el número mostrado en el equipo, además de adquirir los equipos en tiendas oficiales o empresas importadoras registradas en Perú.

Aquellas líneas que no figuren en la mencionada “lista blanca” a partir del 22 de abril correrán el riesgo de ser bloqueadas en un lapso de cuatro a seis meses. No obstante, se destaca un enfoque preventivo hacia aquellos celulares importados que no hayan sido previamente registrados: en lugar de proceder con el bloqueo inmediato, Osiptel emitirá una alerta permitiendo al usuario buscar la regularización con la empresa vendedora, que podría enfrentar sanciones por parte del Indecopi de no cumplir con el registro requerido.

Osiptel recomendó conservar la caja de los móviles, que contiene el código IMEI - Créditos: Agencia Andina.

En este esfuerzo por regular la situación de estos dispositivos, se anunció también que las empresas importadoras, especialmente aquellas que traen smartphones desde Estados Unidos, deben inscribirse en el nuevo Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados y Fabricados (RETMIEF), asegurando así el cumplimiento con las normativas establecidas y la protección de los derechos de los consumidores.

En la misma línea, Tatiana Piccini, gerente de Protección al Usuario de Osiptel, conversó con América Televisión y brindó una información complementaria al respecto con los celulares comprados del extranjero. De acuerdo con la vocera, la persona debe dirigirse a la compañía responsable de ofrecer el servicio, donde será necesario que firme una declaración jurada. En este documento, debe constatar que el equipo está destinado para su uso personal.

“Hay un límite de cinco teléfonos por año que una persona puede traer del extranjero para uso personal. Al adquirir un sexto dispositivo, la persona se considera como importador”, mencionó.

¿Cómo saber si el celular que compré no fue robado?

Al comprar un teléfono móvil, es esencial adoptar medidas preventivas para confirmar que el dispositivo no sea robado. Una manera eficaz de hacerlo es mediante la verificación del IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil), un número único asignado a cada teléfono móvil en el mundo. Para comprobar la situación del teléfono en cuanto a su registro, el usuario puede llevar a cabo los siguientes pasos prácticos:

Consigue el número IMEI

El código IMEI, compuesto por 15 dígitos, se obtiene tecleando *#06# en el teléfono. Una vez hecho esto, el dispositivo proporcionará una respuesta que revelará si está registrado y si hay algún inconveniente asociado.

Accede al servicio online de Osiptel

A continuación, el usuario debe ingresar el número IMEI en el sitio web Checa tu IMEI, proporcionado por Osiptel, para verificar el estado de registro del móvil. Al introducir el código IMEI y seguir los pasos indicados, recibirá detalles sobre la situación actual de su teléfono.