Azucena Calvay se defiende de críticas por aparecer en redes sociales de Doctor Fong: “El video es antiguo”

Azucena Calvay responde a críticas por aparecer en redes sociales de Doctor Fong. Instagram.

Azucena Calvay se encuentra actualmente en medio de la controversia tras aparecer en las redes sociales del doctor Víctor Barriga Fong, donde promocionaba algunos de sus servicios.

Esto llama la atención porque solo han pasado dos semanas de la muerte de la cantante folclórica ‘Muñequita Milly’, quien perdió la vida luego de someterse a una liposucción que le hizo el médico Fong.

Debido a su deceso, actualmente el galeno es investigado por un supuesto caso de negligencia médica en contra de la cantante.

Ante las reacciones adversas, Azucena Calvay optó por aclarar los hechos a través de sus historias de Instagram, comunicando que su colaboración con el video se produjo dos meses antes del trágico fallecimiento de la Flor Quispe Sucapuca, distanciándose así de cualquier responsabilidad en la reciente divulgación del mismo.

“Ya no daré ninguna declaración absolutamente a nadie. El video que han visto en los medios de comunicación es antiguo, yo no lo subí como muchos dicen. Eso fue hace dos meses. Por mi parte, todos tenemos un libre albedrío, ahora mucha gente opina sin saber. Por último, mis condolencias para los familiares. Dios los bendiga”, escribió en su comunicado.

Por otra parte, Víctor Barriga Fong, el especialista en cuestión, retomó su actividad en redes sociales al compartir el mencionado video de Calvay, sin emitir comentarios sobre las acusaciones en su contra.

¿De qué trata el video de Azucena Calvay?

En el contenido compartido en las redes, a través de un video, Azucena Calvay describe su experiencia recibiendo un cóctel de vitaminas para mejorar el sistema inmune y el producto Ferinject, utilizado para elevar los niveles de hemoglobina.

A pesar de la promoción de estos productos de salud, en ningún momento se menciona al Dr. Fong, cuestionado por su implicación en el caso de la ‘Muñequita Milly’. La publicación ha recibido varios ‘me gusta’, sin embargo, no se puede hacer ningún comentario. Con el fin de evitar las reacciones negativas, se ha limitado esta opción.

“Hola gente, hoy he venido a las instalaciones de Beau. He venido a inyectar el coctel de vitaminas y también el Ferinject que sirve para la hemoglobina para que aumente. Últimamente, me he sentido un poco cansada y eso es lo que conlleva el coctel de vitaminas para que estés A1 con las pilas full. Así que ya saben, te lo dice tu amiga Azucena Calvay”, se le escucha a intérprete de ‘Sentada en un Bar’.

Dr Fong reaparece en sus redes con apoyo de Azucena Calvay. IG

Las reacciones de este video no se han hecho esperar, en las redes sociales se han preguntado por qué la cantante mostró su imagen en la cuenta del Dr Fong. Además, le han pedido que tenga mucho cuidado con el galeno, quien tiene una investigación abierta tras haber atendido a la ‘Muñequita Milly’.

Familia de Muñequita Milly afirma que abogada del Dr. Fong les ofreció dinero por su silencio

La abogada Rosa Bartra, defensora de Víctor Barriga Fong, se halla en el centro de una polémica tras ser acusada por la familia de la ‘Muñequita’ Milly de intentar silenciarlos con dinero. Este incidente surge a raíz de la muerte de la artista, quien perdió la vida después de someterse a una liposucción en manos del mencionado médico.

Los hechos ocurrieron el jueves 18 de abril, cuando los familiares de la víctima, acompañados por su abogada Rosario Sasieta, acudieron a la sede de la Dirincri para participar en las diligencias preliminares de investigación.

La controversia se intensificó cuando María Sucapuca, madre de Flor Quispe, declaró a los medios de comunicación que desde la defensa de Dr. Fong se les había propuesto un arreglo económico a cambio de su silencio sobre el caso. Sin embargo, la familia de la cantante ha rechazado cualquier tipo de compensación monetaria, insistiendo en su búsqueda de justicia.

“Dijeron que nos pongamos de acuerdo. Nosotros no aceptamos, queremos justicia”, expresó Sucapuca frente a la prensa, subrayando la firme postura de la familia ante la tragedia.