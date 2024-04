Productor de ‘América Hoy’ habría presentado carta de renuncia por bajo rating: “La tía Gise le llamó la atención”

Productor de ‘América Hoy’ habría presentado carta de renuncia por bajo rating, según Magaly Medina. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ el 16 de abril, Magaly Medina tomó una vez más a su audiencia por sorpresa al comenzar el programa con una noticia que podría cambiar el panorama televisivo. Según fuentes de su producción, reveló que el productor de ‘América Hoy’ Armando Tafur habría presentado su renuncia a Gisela Valcárcel.

Parece ser que Medina cuenta con información privilegiada y no titubeó al asegurar que el próximo lunes 22 de abril marcaría el último día al mando del famoso ‘Papá Armando’ en el magazine de ‘América Televisión’. “Parece que hay un terremoto en América, porque como en un canal se estornuda, y en el otro nos resfriamos. Así, de canal a otro, toda la tarde nos llegó información de que la tía Gise le ha llamado la atención a su productor engreído, al ‘Papá Armando’”, dijo en un inicio.

Según la figura de ATV, todo esto tendría que ver debido a las bajas en la sintonía del programa conocido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna, y Edson Dávila. “Es que claro, las papas comienzan a quemar cuando las cifras no nos rinden. Por supuesto, yo me agarro de los pelos con mi productor cada vez que mi rating baja, lógicamente”, acótó.

Según Magaly, comprende la posición de Gisela Valcárcel, ya que si las cifras de audiencia no respaldan un programa de su producción, entendería la necesidad de tomar medidas. En el mundo de la televisión, ajustar la programación según las demandas del público es crucial. Según esta perspectiva, las supuestas dificultades de Armando Tafur podrían estar vinculadas directamente al rendimiento de audiencia del programa y ser la razón de su posible salida.

“Yo hasta quiero matar a cualquier otro familiar del canal Jajaja. Cuando no me ayudan con las cifras. Porque de eso vivimos. Se trata de eso. No se trata de venir acá a hacer un programa de tres Puntos. Que no te veas solo, que solo te vea tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus sobrinos. No, no, no. Y tus vecinos. Pero a ellos no lo ven ni los vecinos. No lo están viendo nadie. Creo que ni la propia Gisela ya ve ese programa”, sostuvo la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ entre risas.

Armando Tafur estaría hasta el lunes 22 de abril en ‘américa Hoy’

Además, la comunicadora criticó que el programa se haya convertido únicamente en un ‘rebote’ de su programa y el de Rodrigo González, ‘Amor y Fuego’. “Porque ella es realmente la productora. Ese programa hace mucho tiempo y lo hemos dicho se ha convertido en un rebote de programas de espectáculos como el mío y como el de Rodrigo González. Entonces se ha convertido en un rebote de eso porque ‘Papá Armando’ de verdad para serle sincera porque yo no lo conozco, no sé quién es, respeto su trabajo”, acotó.

“Pero creo que se sienta (Armando) en las noches, su tarea es al mediodía es mirar a Rodrigo, luego a las 9.45 sentar con su cuadernito y apuntar a partir de los temas que van funcionando, él comienza con su telefonito a llamar a los artistas y a definir los temas. ‘Mañana viene la psicóloga, no creo que así hace bueno eso lo decimos’, tampoco nos queremos dar la parte no porque tampoco no somos la gran cosa, pero si hacemos nuestra ‘chambita’ bueno la cosa es que esa es la información que ha venido toda la tarde, desde el otro lado es que ‘Papá Armando’ ha presentado su carta de renuncia y que solo estaría en ‘América Hoy’ hasta el lunes”, concluyó.