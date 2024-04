Natalie Vértiz agradece respaldo de sus seguidores después de altercado con Ethel Pozo: “Estamos contigo y con Yaco”

Natalie Vértiz agradece respaldo de sus seguidores después de altercado con Ethel Pozo. (Captura: @msperu)

Fuerte y claro. Después del reciente conflicto entre la modelo Natalie Vértiz y la conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, la exMiss Perú regresó a sus redes sociales para compartir su día a día y agradecer a sus seguidores por el apoyo que ha estado recibiendo por la reciente polémica, aunque lo hizo de una manera única.

Todo esto, luego de la controversia, que surgió cuando Ethel criticó a Vértiz por unas declaraciones realizadas en el programa que conduce junto a ‘Choca’ Mandros el fin de semana pasado, donde bromeaba sobre la situación económica de la hija de Gisela Valcárcel. Ante esta situación, Vértiz decidió volver a interactuar con sus seguidores en Instagram.

La modelo compartió un post en el que mostraba una mesa decorada para una reunión familiar el domingo, generando una avalancha de comentarios por parte de sus seguidores. Entre ellos, destacaban muestras de apoyo y solidaridad hacia la esposa de Yaco Eskenazi en medio del conflicto con Pozo.

“Fairyland. Mastering el arte de ser host, me encanta esforzarme en poner mesas lindas para mi familia e invitados, no soy experta, pero poco a poco voy sintiéndome mas orgullosa de mis mesitas¿que les Pareció?”, escribió junto a un par de fotos del resultado de su trabajo, y la que sería la primera publicación despues de la polemica con Ethel Pozo.

Como era de esperar, la publicación recibió una avalancha de comentarios positivos por parte de sus seguidores, pero también hubo quienes recordaron las declaraciones de la conductora de ‘América Hoy’, quien solicitaba disculpas públicas por parte de la pareja para poder retomar la amistad que mantenían desde hace seis años.

“Ahí está la disculpa que quería Ethel… a Natalie le importa 3 pepinos”, “Si es mejor que no les respondas para que no tengan contenido”, “Si se nota claramente que lo hizo sarcásticamente, no entiendo la seriedad de lo que dijo, todos se atacan”, “Sí, pero es una ardida yo creo que es puro cuento eso de que por Natalie se rompió la amistad noooo ella está ardida por qué Yakito se sentó con la Magaly”, fueron algunos comentarios de sus usuarios que daban su opinión sobre la disputa entre ambas.

Mientras algunos comentarios elogiaban la elegancia y sinceridad de Vértiz, así como su derecho a proteger a su familia, con frases como “Que deli se ve todo” y “La más hermosa y buena”, otros usuarios expresaron su apoyo incondicional. “Team Natalie”, “Estamos contigo y con Yaco, los sigo desde que empezaron en EEG, super sinceros y buenas personas”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores. En respuesta a este respaldo, la modelo también decidió mostrar su agradecimiento respondiendo a uno de los comentarios con un emoji de corazón.

Ethel Pozo termina su amistad con Yaco Eskenazi

Hace poco, Ethel Pozo ha dejado en claro que ha cortado relaciones con la exmiss Perú Natalie Vértiz y exfutbolista Yaco Eskenazi, enfatizando que no permanecerá en silencio ante lo que percibe como afirmaciones erróneas. Ya que, la conductora expresó su indignación ante las declaraciones de Eskenazi y Vértiz, en las que se insinuaba que su casa era equiparable a la de Jefferson Farfán.

Pozo negó rotundamente estas afirmaciones y criticó la supuesta mentira, puesto que, según ella, Vértiz nunca ha estado en su hogar. Debido a estas declaraciones, Pozo reveló que tuvo una tensa conversación con el exchico reality y que ha decidido poner fin a su amistad con él. Según sus palabras, nunca había tenido problemas con él en los seis años que compartieron amistad, pero ahora siente que las acciones de la modelohan afectado su relación.

“Me llamó ayer y hemos terminado la amistad. Nosotros en seis años jamás tuvimos un problema. Como le dije a Yaco, ¿acaso Natalie salió a hablar sobre el Flaco Granda o sobre Janet Barboza (quienes también la criticaron)? La única sorprendida, dice ella, soy yo. Siento que hay algo contra mí. Esto me afecta, pero yo no perdono”, afirmó Pozo.