“Dina Boluarte no ha convencido a nadie”, afirma María del Carmen Alva por declaraciones en caso Rolex

María del Carmen Alva no cree en versión de Dina Boluarte sobre los Rolex (RPP)

La congresista no agrupada María del Carmen Alva respondió este miércoles respecto a la situación que la presidenta Dina Boluarte vive en el ámbito penal, debido a las investigaciones iniciadas en su contra por la Fiscalía de la Nación por el caso Rolex. Para la legisladora, estas pesquisas, en las que Boluarte Zegarra es investigada por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión para presentar declaración jurada de bienes, las explicaciones ofrecidas por la mandataria no habrían sido suficientes y, personalmente, no considera que sea cierto el hecho de que los relojes de alta gama eran un “préstamo indefinido”.

En conversación con RPP, la congresista que pertenecía a Acción Popular hasta que se retiró tras la designación de Darwin Espinoza; consideró que Dina Boluarte se había “enredado en todas las versiones que ha dado; y la mentira tiene patas cortas, definitivamente”.

Ello, en referencia a las varias explicaciones otorgadas por Boluarte en las que inicialmente señalaba haber conseguido el reloj Rolex con dinero producto de su esfuerzo y de su trabajo; pero que ante el Ministerio Público corrigió y confesó de que se trataban de “préstamos” que el Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le había otorgado a fin de que “represente bien al país”.

Mentiras de Dina Boluarte justifican su impopularidad

92% de la población no le cree a Dina Boluarte. Composición Infobae. Data: Datum

Alva consideró que, como resultado de estas contradicciones que levantan más dudas que respuestas; la presidenta había experimentado una popularidad tan baja en las encuestas y que, a título personal, ella no creía nada de la historia del “préstamo” que Oscorima le habría otorgado.

“Por eso la baja aprobación, que en una semana se reduce al 7%. No ha convencido a nadie; y este cuento de que le prestó, de que no se lo regaló, se tiene que investigar. Es lamentable que la figura presidencial se haya visto afectada por una frivolidad. (...) Es muy raro que le haya prestado un reloj, no creo que le haya prestado un reloj, pero en fin, es la versión de ellos, eso es lo que se tiene que investigar; y si el Gobernador dice que le ha prestado el reloj es su palabra”, concluyó.

Ministerio Público podría presentar denuncia constitucional contra Dina Boluarte

La congresista no agrupada, María del Carmen Alva, indicó que en el Congreso no existen los votos suficientes para vacar a la presidenta Dina Boluarte. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Como resultado, la congresista aseveró que lo ideal es que se investigue el caso y se prosiga con las pesquisas desde el Ministerio Público. Así, estas podrían permitir que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, finalmente formule una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Ante esta posibilidad, la congresista mostró su reserva respecto a la decisión que optaría ante el Congreso.

“Que siga la investigación. Veremos la denuncia Constitucional, se analizará, se debatirá, pero, aquí, nadie blinda a nadie. Hablan de un acuerdo, un convenio, (entre el Congreso) con el Ejecutivo y eso no es así. Si hay un tema de corrupción o un tema sobre el que realmente se tenga que tomar una decisión drástica, se va a tomar”, afirmó.

Asimismo, la legisladora y expresidenta del Congreso, hizo hincapié en que lo visto en el caso de Dina Boluarte dista completamente de lo sucedido durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo en el que, según señala, existieron claros actos de corrupción.

“Han sido dos temas totalmente diferentes. En eso sí, hay que aclarar las diferencias, lo del Castillo fue desde el primer día un ataque constante al Congreso. Al mes salieron los US$ 20.000 dólares en el baño, lo de la familia, lo de los ministros, fugaron los ministros, los hermanos fugaron. Acá lo que ha sido es que es un tema que le regaló el reloj, como se tiene que comprobar, si le regaló o le prestó, en fin. Ellos ya verán en Fiscalía”, añadió.