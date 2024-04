Christian Domínguez se confiesa sobre los rumores de un ‘remember’ con Karla Tarazona: “Nadie sabe lo que pasará mañana”

Karla Tarazona afirma que no retomará relación con Christian Domínguez. (Composición: Infobae)

El cantante de cumbia, Christian Domínguez se mostró bastante incómodo por los rumores que se han dado en los últimos días y que lo ponen en un posible ‘remember’ con Karla Tarazona, su expareja y madre de su hijo Valentino. Acerca de ello y tras ser consultado sobre el encuentro familiar que se dio en Huaral, el artista desmintió ese suceso, pero que ahora se encuentra enfocado en su familia.

“Que muestren lo que deseen, nosotros ya hemos sido claros en cómo pensamos. Es más, yo ya he sido claro en lo que quiero, pienso y cómo quiero llevar mi proceso. Estoy enfocado en mi familia, mis hijos y trabajo, solamente en eso, que me hace bien y me llena. Las terapias también son importantísimas”, fue lo que mencionó Domínguez a Trome.

¿Christian Domínguez retomará relación con Karla Tarazona?

Además de destacar su enfoque en la familia, el trabajo y la terapia, el cantante de cumbia quiso dejar en claro que no tiene interés en las especulaciones que giran en relación a un reencuentro romántico con Tarazona.

“La gente está desesperada por preguntar cosas del futuro o pasado, estoy aburrido de responder cosas del futuro y pasado. Estoy enfocado en el hoy, nadie sabe lo que pasará mañana y lo de ayer, ya pasó”, comenzó diciendo Christian Domínguez acerca de los rumores que lo vinculan con la conductora de Panamericana Televisión.

Ante rumores de reconciliación y pese a negaciones, la pareja se mostró contenta públicamente en el norte chico. | Difusión

El cantante manifestó que sabe que muchos de estos rumores y especulaciones venden en los medios de espectáculos, pero no tiene ningún interés en responder y seguir generando más suspicacias sobre el tema.

“Yo sé que es lo vende, pero no me interesa responder lo que la gente pueda querer o no, a algunos les parecerá o no, la verdad, voy a enfocarme en el hoy, mañana no sé qué haré”, aseguró el artista.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Christian Domínguez?

La conductora de ‘Préndete’ también se pronunció acerca de estos rumores que se han dado luego que Christian Domínguez y ella fueran captados en diferentes eventos juntos. La animadora fue bastante clara y enfática en negar cualquier posibilidad de un ‘remember’ con el padre de su hijo.

“No sé de dónde sacan tantas cosas, por eso te digo que se preguntan y responden, ya que cada uno saque sus conclusiones. Lo que cada uno haga con su vida es la vida de cada uno”, fue lo que dijo Karla Tarazona a Trome.

Karla Tarazona afirma que su relación con Christian Domínguez mejoró cuando terminó con 'Chabelita'. (Video: Youtube Edson pa qué más).

Además, la conductora también se pronunció sobre una situación recientemente malinterpretada con una fotografía donde se ve a Christian Domínguez dándole de comer a la conductora en la boca durante la celebración del cumpleaños de su hijo Valentino. La imagen, que dio lugar a diversas interpretaciones sentimentales, en realidad formaba parte de una acción promocional, según explicó Tarazona.

“Esa foto la congelan y da la impresión de que me está dando de comer, y es una foto boomerang, no es una cuchara la que tiene en la mano, es cucharón con la hamburguesa y se hizo para promocionar los carritos de snacks que tuvo la fiesta de mi hijo”, dijo.

¿Cómo está la relación de Christian Domínguez con Pamela Franco?

En otro momento de su entrevista con Trome, Christian Domínguez fue consultado sobre cómo se encuentra su relación con Pamela Franco, su expareja y madre de su última hija, con quien terminó su relación luego de que fuera ampayado con una mujer en su camioneta.

El ampay de Christian Domínguez con rubia en su camioneta. ATV

Aunque también se especuló que entre ellos podía darse una reconciliación, Franco decidió borrar todas las fotos que tenía de Domínguez en su cuenta de Instagram luego que empezaran los rumores de cercanía entre el cantante con Karla Tarazona.

Frente a ello, el cantante solo atinó a mencionar la buena relación que mantiene con sus tres exparejas y madres de sus hijos. “La relaciones con las mamás de mis hijos es cordial, buena, como tiene que ser. El hoy está bastante bien, solo enfocado en mis hijos y trabajo”, puntualizó.