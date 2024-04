¿Carlos Zambrano se retirará esta temporada?: La sorpresiva respuesta del defensa de Alianza Lima

¿Carlos Zambrano se retirará esta temporada? | Futmax League

“Cada vez tengo menos ganas de jugar al fútbol”, dijo Carlos Zambrano cuando todos celebraban su doblete frente Los Chankas el pasado 28 de marzo. Esa declaración del ‘Kaiser’ sorprendió a todos porque fue como un anuncio que pronto llegará el final de su carrera futbolística, causando el lamento de todos los hinchas.

El jugador de Alianza Lima volvió a referirse sobre su retiro y aseguró que el momento está cerca. Detalló que el común de los futbolistas suelen dejar el fútbol en una edad promedio de 36 a 37 años. Eso sí, confesó que admira mucho a los que tienen 40 años y siguen con su carrera, como Paolo Guerrero.

“Siempre lo dije, estoy a un paso, tengo 35 años este año y lo lógico es que los jugadores jueguen hasta los 36 o 37 años. Hay excepciones, jugadores que juegan hasta los 40 y siempre lo he dicho, se ganan mi respeto porque llegar hasta esa edad y tener las ganas de levantarte e ir a entrenar, ir a jugar. De mil jugadores hay dos o tres que llegan a los 40 y es la realidad, no nos engañemos, los demás ya se retiran a los 34 o 36, por ahí. Yo intento disfrutar el poco tiempo que me queda en el fútbol porque es la realidad”, declaró el central en entrevista con el programa ‘Futmax League’.

El experimentado central llegó a Matute el año pasado y fue recibido entre aplausos, pero su desempeño fue envuelto en temas extradeportivos que generó varias críticas. Los ‘blanquiazules’ no lograron el título porque perdieron la final contra Universitario de Deportes, y los cuestionamientos también apuntaron al ‘León’.

A inicios del 2024, la directiva victoriana expuso que Zambrano no estaba en los planes futbolístico a pesar de tener contrato vigente, pero dieron marcha atrás y decidieron mantenerlo en el equipo. El regreso del defensa se dio en medio de mucha controversia, pero el seleccionado se encargó que ganarse otra vez a la hinchada con su buen rendimiento. Ahora es el capitán del equipo de Alejandro Restrepo y titular indiscutible en el Torneo Apertura y Copa Libertadores: tiene cinco encuentros.

Carlos Zambrano y su regreso a la selección peruana

El defensa de Alianza Lima también habló de la ‘blanquirroja’, reveló que está en constante comunicación con Jorge Fossati. Carlos Zambrano se refirió a su posible regreso a la Videna y aseguró que eso se irá dando dependiendo de su desempeño. Ahora está mentalizado en lograr los objetivos con los ‘blanquiazules’ tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

“Hablé con el ‘profe’, con el preparador físico de la selección peruana. Tuve contacto con ellos, pero sinceramente, ahorita estoy enfocado en Alianza. A la selección se da poco a poco, el trabajo de cada jugador se tiene que seguir dando y demostrtando. Yo quisiera estar en la selección, siempre he estado gracias a Dios. Si me toca estar o no, siempre estaré apoyando, me siento como un peruano hincha de la selección. Si me toca estar, martarme nuevamente por mi país”, añadió.

El ‘Kaiser’ no fue considerado en la primera lista de convocados del DT uruguayo porque se encontraba sin equipo, pero podría reaparecer para la próxima fecha FIFA. La ‘bicolor’ confirmó el amistoso frente Paraguay el próximo 7 de junio en el estadio Monumental y luego jugará un segundo choque en Estados Unidos, el rival se confirmará en las próximas semanas. Se especula que se trataría de Ambos duelo serán previo a la Copa América, el cual desde el 20 de junio hasta el 14 de julio.