Kluiverth Aguilar y un crecimiento exponencial con Lommel SK: el peruano con más minutos en Europa

Kluiverth Aguilar se ha ganado la entera confianza del entrenador Steve Bould desde esta temporada. - Crédito: Lommel SK

Con la intención de dar los pasos adecuados en el inicio de su trayectoria, Kluiverth Aguilar abandonó las filas de Alianza Lima muy temprano, cuando apenas asomaba como un talento de la Liga 1 para aterrizar en el ascenso de Bélgica fichando por el Lommel SK como parte del convenio del City Group, conjunto empresarial del Reino Unido que maneja al Manchester City y sus clubes allegados.

Como futbolista formado en Perú, el lateral derecho asentado en la disciplina ‘blanquiazul’ mostró que necesitaba redoblar esfuerzos para ganarse la consideración del comando técnico de su nuevo club. De tal manera que ni bien llegó a suelo belga, entendió que debía hacer un borrón y cuenta nueva para iniciar de cero agrupando todos los conocimientos volcados.

No fue fácil ese nuevo empezar. Estuvo obligado a reaprender muchas cosas, a volver experimentar procesos que, tal vez, ya había transitado en su etapa formativa. La diferencia es que en Bélgica necesitaba reincorporar esas nociones desde el aspecto europeo más otras más como el desmarque, la velocidad, el ataque y la proyección. Una vez que cumplió con todo ese proceso, que tardó más de una temporada, se presentó como un deportista nuevo que con el tiempo se convirtió en un puntual sustancial para Lommel SK.

Kluiverth Aguilar lleva tres cursos ininterrumpidos en Lommel SK. - Crédito: Difusión

Un nuevo empezar en Lommel

Ya en Soevereinstadion, donde llegó a mediados del 2021 después de haber cumplido la mayoría de edad, Aguilar primero empezó a rehacerse deportivamente. Por esa razón, apenas, vio minutos en el curso 2021/22 con tres apariciones muy esporádicas: vs. Excelsior Virton (2-1), vs. RWDM (2-3) y nuevamente contra Excelsior (1-3).

Sólo en ese último partido inició como titular, pero en el entretiempo fue retirado para darle paso al islandés Kolbeinn Þórðarson. Mientras que en el resto de encuentros ingresó de recambio sin tener mayor incidencia en el resultado. Por si fuera poco tan sólo sumó 85′ minutos, menos que un juego reglamentario.

Kluiverth Aguilar es el lateral derecho indiscutible del Lommel SK. - Crédito: Difusión

Más allá de esas preocupantes circunstancias, los Groen-Wit continuaron apostando por su contratación proveniente del campeonato peruano. Así las cosas, Kluiverth volvió a ser incluido en la nómina oficial para la temporada 2022/23, pero sus apariciones fueron igual de residuales que el ciclo anterior.

La única diferencia fue que cuando era requerido, por lo menos, conformaba las alineaciones titulares. Sin ir muy lejos apareció en cuatro cotejos: vs Deinze (1-1), vs KRC Genk II (2-3), vs Dender (2-1) y vs Standard Lieja II (6-1) totalizando 316 minutos en el ascenso de Bélgica.

El lateral peruano dio un buen pase gol para concretar la goleada de Lommel SK por la J20 del ascenso de Bélgica. | VIDEO: DAZN

El nuevo rostro de Kluiverth Aguilar

Fue sacrificio, entrenarse todos los días siendo el primer en llegar y el último en irse, y escuchar cada uno de los consejos de los entrenadores. El peruano lograba de esa manera la consolidación absoluta en Lommel SK tras dos temporadas de crecimiento continuo.

Sorprendió, de un sólo tirón, que haya pasado de residual a indiscutible en tiempo récord. Durante ese lapso, ha ido viendo modificado su fútbol trabajando sin descanso el despliegue, volando por toda la banda derecha y esforzándose tanto a la hora de atacar como de defender.

Kluiverth Aguilar es el futbolista peruano con más minutos acumulados en Europa. - Crédito: GBG Football

Quizás por eso es el futbolista con más minutos en Europa registrando los siguientes apartados estadísticos: 26/26 partidos disputados, 6 recuperaciones por partido, 2262 minutos completados, 87% precisión de pases, 70% regates completados y 65% duelos ganados.

A ello hay que sumarle que en esta edición de la Challenger Pro League ha anotado su primer gol en el solvente triunfo 3-0 ante Francs Borais, hace más de medio año, y ha entregado su primera asistencia en la goleada 3-0 a Beerschot VA. De perfil bajo pese a sus relevantes participaciones, Kluiverth Aguilar se ha ganado la confianza del técnico a partir de su actitud y compromiso. Y ahora va por retos mayores.