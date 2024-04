Pablo Sabbag defendió a Cecilio Waterman, recordó momentos difíciles que vive por su lesión y qué piensa de las críticas en redes sociales

Pablo Sabbag disputó 27 partidos y marcó 10 goles la temporada pasada con Alianza Lima (Raúl Bazán - Infobae).

Pablo Sabbag lleva casi un mes lesionado y todavía le quedan otros más para volver a las canchas. No obstante, fue noticia los últimos días por un sentido post en el que cuestionaba a quienes lo critican por mostrar en redes sociales las otras actividades ajenas al fútbol que suele realizar, como cantar o tocar instrumentos musicales.

Infobae Perú tuvo la oportunidad de conversar con el atacante colombiano, quien además de la última polémica, se refirió a lo complicado que es permanecer tanto tiempo fuera de las canchas, su opinión sobre la actualidad de Alianza Lima, así como una defensa al estilo de juego que busca implementar Alejandro Restrepo, y a Cecilio Waterman por el gol errado ante Fluminense por Copa Libertadores.

- ¿Cómo va el proceso de recuperación de tu lesión?

Cada día me estoy sintiendo mejor, ha sido un proceso que ha demorado mucho. El último jueves cumplí un mes mas. Pero tengo que tener paciencia y esforzarme el máximo para poder estar lo antes posible de vuelta en las canchas, pero estar bien que es lo más importante, y así poder brindarle el 100% al equipo.

El delantero de Alianza Lima padece una dolencia en el tobillo por culpa de una mala salida del portero iraní Alireza Beiranvand. | VIDEO: Star Plus

- ¿Cómo ves el momento de Alianza Lima?

Como todo proceso toma siempre un tiempo entender la idea. Creo que hay un grupo fuerte, un cuerpo técnico también muy fuerte, que me parece que trabaja muy bien, y nosotros poco a poco estamos agarrando la idea y entendiendo lo que quiere. Obviamente el último resultado de Copa Libertadores no fue el que queríamos, se nos escapa en los últimos minutos del partido y eso duele mucho, pero todo proceso toma tiempo y a veces las cosas no salen como lo desearíamos.

- ¿Conocías a Alejandro Restrepo del fútbol colombiano?

Lo conocía, pero no habíamos compartido nunca, en algún momento nos saludamos, pero nada más.

- Hiciste un post en redes sociales quejándote de quienes te criticaban por tu vida privada. ¿Cómo surgió eso?

Hace un tiempo tenía eso, un poquito en la cabeza, no me estaba sintiendo bien y quería expresarlo, porque a veces se le olvida a las personas que somos seres humanos también y no podemos depender de un resultado para mostrar cómo somos. No puede ser que solo podamos mostrarnos cómo somos en la victoria y cuando todo está bien o cuando estamos haciendo goles. Porque, ¿acaso en los malos momentos uno tiene que dejar de vivir, o como es la cosa? Yo quería expresar eso, estoy trabajando para que la gente lo entienda, porque no estoy de acuerdo. Cuando llegué y hacía goles hacía exactamente lo mismo que ahora, no entiendo por qué ahí sí estaba bien y ahora no está bien. Uno tiene que tener una base, las cosas que hago no me están afectando para nada en mi rendimiento deportivo, simplemente es algo que me gusta hacer y que voy a seguir haciendo porque no veo que le haga daño a nadie y eso es como soy yo, así me muestro yo y así me voy a mostrar siempre, como soy yo de verdad.

- ¿Has tenido algún tipo de apoyo profesional o de tus compañeros o familia para sobreponerte a esta situación?

Cuando subí ese post, todas las personas que me siguen, jugadores, me ponían: ‘Excelente hermano, es así, qué bueno que te hayas atrevido a hacerlo porque es la verdad’. Lo que yo viví, te prometo que es 100% lo que nos pasa a muchos jugadores que nos sentimos, a veces, prisioneros porque no podemos expresar lo que verdaderamente queremos mostrar.

- ¿Qué opinas de las críticas contra Cecilio Waterman por errar ese gol contra Fluminense en Copa Libertadores?

Si hubiera anotado todos lo estuvieran amando, así es el fútbol. Desafortunadamente la que él patea no entra, son momentos. Me ha pasado también que he errado en muchas oportunidades y he tenido goles para ganar o cerrar un partido y no lo he concretado, nos puede pasar a todos. Cecilio es un gran delantero, creo que ha hecho las cosas muy bien, simplemente no tuvo suerte en esa definición y ya está.

- ¿Cuánto duele no estar en esta Copa Libertadores?

Muchísimo, el día del partido es cuando más lo sufro. Entre semana no me da tan duro, pero cuando veo a mis compañeros jugar, sobre todo cuando el partido está empatando o perdiendo, quiero estar ahí, ayudando desde donde pueda y me duele mucho no estar. Pero es parte del fútbol, estoy lesionado y tengo que recuperarme bien.

- ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de la real gravedad de tu lesión?

Realmente, yo me enteré después de la cirugía, del tiempo que iba a estar afuera. Se pensó que no era tan seria la lesión y cuando me levanto de la cirugía me dicen que iba a tomar más tiempo de lo esperado, porque lo que encontraron había sido más grave. Antes de la cirugía igual me estaba sintiendo muy mal, porque para mí era un tema superado lo del tobillo, y justo el arquero me agarra en el mismo lugar en el que tuve la lesión. Después de la cirugía estuve destruido, pero después me dije que debía asumirlo con la mejor actitud posible.

- Hace poco se viralizó un video con Richi Lagos que también está lesionado...

(Risas) Sí, ya él había terminado su entrenamiento y jodiendo nomás, y a veces la gente lo saca de contexto, pero nada, los dos estamos trabajando bien duros para recuperarnos.

La divertida broma de Ricardo Lagos a Pablo Sabbag se viralizó en redes sociales (Instagram).

- Forjaste una buena relación con Hernán Barcos, más allá de la competencia del puesto. ¿Te ha dicho algo acerca de tu lesión?

Hernán, básicamente, me dijo que me recupere bien, que esté tranquilo, que son cosas del fútbol y después hablamos mil cosas diferentes.

- Bruno Marioni habló de un nuevo perfil de jugador de Alianza Lima, sobre todo ante las indisciplinas ocurridas el año pasado. ¿Has percibido este cambio en el día a día?

No te lo podría decir, no tengo una respuesta para eso.