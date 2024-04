Retiro AFP de hasta 4 UIT: ¿Cómo saber paso a paso si mi empleador está pagando a tiempo mi AFP?

Como consultar si mi empleador está realizando el pago de mis aportes a la AFP

Desde inicios de este periodo congresal, y a raíz del incremento del costo de vida y la crisis económica a la que se ha visto sometida el país; cada vez más personas insertadas en la vida laboral formal han visto los ahorros que le son sustraídos por ley para las AFP durante sus años de trabajo como una opción para costear sus gastos. Atendiendo esta necesidad, el Congreso de la República decidió, finalmente, aprobar la ley del retiro de hasta 20 UIT de las AFP a fin de que el ciudadano peruano pueda escoger qué hacer con sus ahorros de toda la vida ante lo que ha sido considerado como el fracaso del sistema privado de pensiones.

Como consecuencia, queda cada vez más presenta la duda o el temor de que, antes de habilitarse estos retiros, los aportes hayan sido efectuados adecuadamente por parte de nuestros empleadores a las AFP; a fin de retirar los fondos completos. Por ello, en esta nota revisaremos paso a paso las formas de revisar si estos pagos han sido efectuados y cumplidos por parte de la empresa en la que trabajo en las aseguradoras encargadas, como lo son Hábitat, Prima, Integra y Profuturo.

Para los trabajadores interesados en verificar la regularidad de los aportes a su fondo de pensiones, la solución reside en el acceso a la página web o aplicación móvil de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) seleccionada al inicio de su actividad laboral. Este procedimiento implica el ingreso del número de DNI y una contraseña específica para obtener dicha información. Este método representa la vía más directa y segura para que los empleados confirmen si sus contribuciones se están realizando correctamente y de manera consecutiva.

¿Cómo revisar si mi empleador debe aportes a mi AFP?

En el caso de AFP Hábitat, es necesario ingresar al link de la página, y crear tu propia clave web, con la que podrás acceder a tu zona privada. En la parte superior izquierda, se pueden visualizar tres barras horizontales, en un menú desplegable. Al abrirlo, se pueden revisar una serie de opciones.

Entre ellas, se puede encontrar el botón desplegable de nombre ‘Mi Información’, con el que es posible visualizar la opción “deuda de tu empleador”. Al hacer clic en esta opción, se podrá corroborar si la empresa en la que labora se encuentra pagando a tiempo los aportes a su AFP.

De ser así, el mensaje que le saldrá en respuesta es “No cuentas con deuda pendiente de regularizar por parte de algún anterior empleador”; de lo contrario, la opción que te saldrá es la cantidad de meses pendientes de regularizar.

En el caso de la AFP Profuturo, es necesario ingresar a la página oficial y loguearse en la opción Personas. En esta opción, es necesario ingresar a tu zona privada, también con la previa creación de una clave web. Una vez dentro, se puede visualizar en la parte superior izquierda un menú desplegable con el nombre ‘Mi cuenta’.

Una vez que se ingresa a este menú desplegable, no hay un botón específico para revisar directamente si nuestro empleador ha realizado el pago respectivo o no; sin embargo, lo que sí se puede revisar es el reporte de abonos mensuales histórico.

De esta manera, es posible corroborar si se han estado registrando los aportes adecuadamente mes a mes por parte de nuestro empleador. Así, es posible confirmar la empresa en la que trabajamos se encuentra pagando diligentemente los aportes.

Por otro lado, en el caso de la AFP Integra; también existe una web a la que se debe acceder por medio de un enlace, en la que, una vez dentro, el usuario debe loguearse con una contraseña previamente creada. Una vez dentro, existe un menú en toda la zona izquierda de la pantalla.

En zona media de este menú, se encuentra el botón ‘Consultas y Movimientos’; con el que, una vez habiendo hecho clic es posible acceder a una nueva sección que abarca el resto de la pantalla. En esta sección hay una serie de botones o apartados en los que realizar distintas operaciones.

Uno de estos botones es el de “Reporte de deudas de mis empleadores”; en el que se informa si existe deuda alguna por pagar de parte de la empresa en la que trabaje. De no existir deuda alguna, el mensaje final que se puede visualizar es “Hola, verificamos que todos tus aportes están al día”.

¿Qué puedo hacer si mi empleador no paga los aportes a mi AFP?

La opción más viable es llevar el caso ante el área de Recursos Humanos de tu centro de trabajo respectivo; a fin de que se regularice la situación o incluso se le pueda explicar el motivo; sin embargo, de no obtener una respuesta satisfactoria, lo más idóneo es tomar acciones legales, mediante un juicio de Cobranza; o una denuncia penal por el delito de apropiación ilícita.

En un proceso de Juicio de Cobranza, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están facultadas para emitir órdenes de cobro contra empleadores que incumplan con el pago de las cotizaciones previsionales. Si el empleador no regulariza su situación, se procede a iniciar un litigio donde debe demostrar ante un juez si efectuó o no los desembolsos correspondientes. En el evento de que se constate la falta de pago, la autoridad judicial ordenará la realización de los pagos adeudados a la AFP. De no acatarse dicha disposición, se podría proceder al embargo de bienes de la empresa involucrada.