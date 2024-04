Presidente de Sporting Cristal reveló detalles de la salida de Gonzalo Aguirre, la controversia con el DT y renovación fallida

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, se refirió a la salida del club de Gonzalo Aguirre y la controversia con el técnico Enderson Moreira.

El último martes 9 de abril se confirmó la salida del volante Gonzalo Aguirre de Sporting Cristal pese a que su vínculo con el cuadro rimense se mantenía vigente por su préstamo de Nueva Chicago de Argentina. Tras la polémica desatada por una serie de declaraciones del propio futbolista como del entrenador brasileño Enderson Moreira por su repentino adiós, el presidente de la institución, Joel Raffo, brindó declaraciones con la finalidad de dar por zanjado el tema.

Luego de que el estratega ‘cervecero’ declarara que fue el mismo jugador quien pidió no seguir militando en el cuadro de La Florida, el mediocampista desmintió de manera tajante dichas afirmaciones e incluso mencionó que el DT le comentó que su nu inclusión en los partidos venía “desde arriba”. Dos días después de la controversia, el viernes 12 de abril, el principal directivo ‘celeste’ dio a conocer el verdadero motivo de la desvinculación.

Los verdaderos motivos de la salida de Gonzalo Aguirre

Al ser consultado por el tema en una reciente entrevista, Raffo fue claro al destacar la buena actitud del juvenil durante su paso por la entidad y recalcó que la decisión de no continuar con sus servicios se ajusta a dos motivos. El primero de ellos fue que Aguirre Arenas no se ajustaba a los lineamientos deportivos del equipo al no ser propiedad del mismo, algo que hizo imposible que se realice un proyecto.

“Gonzalo es un profesional y mientras estuvo en el club demostró ello, eso es lo primero que quiero decir. Los pocos meses que lo pude conocer, me demostró eso. Acá no hay decisiones personales, al menos en Sporting Cristal. Hay una política deportiva que determina mayores o menores posibilidades de juego para los futbolistas en general, dependiendo de la misma. Más allá de lo que se ha dicho, de lo que él pudo decir, entendiendo que lo pudo hacer de buena fe, lo mismo que en el caso del profesor Moreira, que ha descrito un hecho que es una realidad y yo soy testigo. Su no inclusión dentro de la conformación del plantel para esta temporada responde estrictamente a una política deportiva que tenemos muy bien definido y que hizo que no se pueda tener un proyecto con él”, declaró en RPP.

En segunda instancia, el también empresario reveló que el plan de Sporting Cristal era mantener al jugador entre sus filas por mucho tiempo más, pero que no se llegó a un acuerdo para renovar el vínculo entre ambas partes, ya que los montos solicitados por el futbolista les parecían desmedidos para el rol que cumplía en el plantel.

“La intención del club para traer a un chico de 19 o 20 años, de otro contexto y realidad, porque no era el caso de que venía de Liga 1, es a largo plazo. La intención en todo momento fue esa. Luego, por otros motivos, que no nos hayamos puesto de acuerdo con el futbolista, porque nosotros tenemos una serie de condiciones para cada perfil de jugador, unos rangos salariales, una serie de paquetes que no es solo sueldo y que un chico de 20 años, que solo tuvo 131 minutos en la temporada conjunta, tanto en su equipo en Argentina sumado al segundo semestre con nosotros, de ninguna manera y no corresponde por tema de equidad y principio, no puede pretender entrar en una escala salarial con quienes disputan 300 minutos, que están en Cristal hace muchos años o que tienen una trayectoria enorme en diversas ligas. Es muy simple, no está dispuesto...”, aseveró de manera rotunda.

Gonzalo Aguirre rechazó dos propuestas de renovación

En otro momento de su intervención, Joel Raffo dio a concer que desde finales del pasado 2023 se le ofreció dos acuerdos, uno mayor que otro, a Gonzalo Aguirre para que se mantenga en la ‘fuerza vencedora’ por cuatro años, pero que al estar mal asesorado no los aceptó. Incluso, señaló que el seleccionado peruano sub 20 no valoró la importancia de vestir la camiseta de uno de los cuadros más importantes del país.

“El club hizo dos excepciones con respecto a nuevas condiciones, porque nuestra intención era llegar a un acuerdo dentro del proyecto que teníamos con él, que era un contrato de cuatro años. Hicimos dos excepciones desde octubre del año pasado, donde hicimos el primer ofrecimiento y luego hicimos otra por encima para conservar el proyecto, pero no se pudo. A mi entender, el chico está mal asesorado por personas alrededor suyo, no valoró lo que significa estar en Sporting Cristal, por ende, de mutuo acuerdo, se definió que no tiene sentido continuar y arreglamos anticipadamente”, concluyó.