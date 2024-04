Gonzalo Aguirre desmiente a Enderson Moreira por su salida de Sporting Cristal: “Se está dañando mi imagen”

Gonzalo Aguirre tiene 20 años y fue formado en CA Huracán. - Crédito: Paolo Vallejo

Mucho se ha hablado a lo largo de los días sobre el tema de Gonzalo Aguirre después de que el entrenador de Sporting Cristal saliera en conferencia de prensa para informar su salida sin una comunicación previa de la institución y del propio deportista.

Enderson Moreira argumentó que Aguirre, de 20 años, no quería continuar en el Rímac por decisión propia, aunque hubo un momento en el que quiso unirse al plantel. A partir de esas supuestas declaraciones, el técnico de Cristal tomó la decisión de apartarlo priorizando a otros elementos disponibles.

El entrenador de Sporting Cristal aseguró que el mediocentro peruano se marchó a Nueva Chicago. | VIDEO: @Enredadosc_yt

Una vez que se enteró de esas alocuciones, el futbolista consolidado en el Club Nueva Chicago, de la Primera B Nacional (ARG), salió al frente para desmentir todas las declaraciones del entrenador brasileño en un contacto con ATV. En principio dijo sentirse muy dolido y afectado por la manera en cómo lo han expuesto viendo su imagen manchada.

“Estoy muy sorprendido y mortificado por lo que dijo el otro día el técnico de Sporting Cristal y no sé si lo hizo de manera personal o en representación del club, espero que no sea así”, partió diciendo Gonzalo. “Por todas estas cosas me vi obligado a salir para decir mi verdad porque el técnico está mintiendo y siento que se está dañando mi imagen como profesional”, sumó.

Gonzalo Aguirre no sumó minutos con Cristal en 2024. - Crédito: Difusión

La verdad de su alejamiento de La Florida

Aguirre, de ese mismo modo, salió al paso para disipar las inexactitudes de Enderson Moreira, considerando que se ha faltado a la verdad con respecto a su salida del club ‘rimense’. A raíz de su alejamiento confirmado, el mediocampista peruano se abrió para decir el porqué de su separación.

“La decisión de no continuar pasó por la dirigencia. Mi opinión respecto al club no ha cambiado, sé que lo manejan ciertas personas. Pero Sporting Cristal es grande por su gente y sus hinchas. Hice muy buenos amigos ahí”, aclaró Gonzalo.

Gonzalo Aguirre se despidió de Sporting Cristal con emotivo mensaje.

Por otro lado, el futbolista de Nueva Chicago (ARG) aseguró que jamás se aproximó al técnico brasileño para solicitarle jugar como este había indicado en la comparecencia reciente en el estadio Alberto Gallardo. Por el contrario, precisó que Moreira fue quien dio ese paso buscando aclarar el contexto.

“Yo en ningún momento me acerqué al entrenador sino fue él quien se me acercó, y me dio sus razones por la cual no me iba a tomar en cuenta. Yo le aclaré y hacerle ver que me entienda que no es fácil para un jugador chico que se se esfuerza al máximo y trabaja mucho para esto y que no sea considerado. Le dije que se ponga en mis zapatos”.

Gonzalo Aguirre sumó sus primeros minutos con Sporting Cristal en su victoria por 5-0 ante Binacional, en 2023. (Twitter: dgmirandaa1)

Más allá de ese inconveniente, Gonzalo Aguirre reconoció las virtudes del estratega: “Enderson Moreira es un profe que no es de hablar mucho, pero sí tiene sus ideas claras. Desde el día que llegué siempre trató de meterme en la mayoría de entrenamientos. Si bien al club Sporting Cristal lo manejan ciertas personas, es grande por los hinchas”.

En concreto, ‘Gonza’ se marcha de La Florida sin haber sumado minutos oficiales en la era Moreira a pesar que fue presentado en la ‘Tarde Celeste’ en la goleada sobre la Universidad Católica (CHI). Ahora su futuro estará en el ‘verdinegro’.